Efter en lång sommar av förhandlingar har Calgary Flames och forwarden Connor Zary slutligen kommit överens om ett nytt kontrakt. Det nya avtalet löper över de kommande tre säsongerna och är värt över 100 miljoner svenska kronor.

Connor Zary har skirvit på ett treårskontrakt med Calgary Flames. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Det har dragit ut på tiden. Men efter många om och med har Calgary Flames hittat en ny uppgörelse med unge forwarden Connor Zary.

23-åringen, vald som 25:e spelare i första rundan 2020, hämmades av skador under sina andra riktiga NHL-säsong. På 54 matcher samlade han ihop 27 poäng (13+14). Det leder honom nu till ett nytt treårskontrakt med en lönetaksträff på 3,775 miljoner dollar. Totalt är avtalet värt 11,325 miljoner dollar, vilket motsvarar 106 miljoner svenska kronor. Kontraktet löper ut efter säsongen 2027/28.

Connor Zary förlänger kontraktet med Calgary Flames

Connor Zary slog sig in i NHL på heltid 2023/24. Som rookie gjorde han 14 mål och 34 poäng på 63 matcher. Dessförinnan hade kanadensare samlat ihop 100 poäng på 140 AHL-matcher med Stockton Heat och Calgary Wranglers.

Kommande säsong väntas den vänsterskjutande forwarden få en nyckelroll för Flames. Tillsammans med Matt Coronato ska han ge lagets topp-sexa en offensiv boost och ta lite mer av pressen från veteraner som Nazem Kadri och Jonathan Huberdeau, de enda två spelarna i Flames som gjorde 50 poäng eller fler i fjol.

På meritlistan har Zary ett JVM-silver med Kanada från 2021, då man förlorade finalen mot USA med 0–2 på hemmais i Edmonton.