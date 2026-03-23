Caleb Desnoyers draftades som nummer fyra av Seattle Kraken och är en av världens mest lovande talanger. Nu har 18-åringen skrivit på ett NHL-kontrakt.

Caleb Desnoyers draftades av Seattle Kraken för drygt nio månader sen.

Han draftades efter Anton Frondell i sommarens NHL-draft av Utah Mammoth, som nummer fyra. Sedan dess har Caleb Desnoyers befäst sin position som en av världens mest lovande hockeyspelare. Han har haft en riktigt stark säsong i QMJHL med 78 poäng på 45 matcher. Det är faktiskt ligans näst bästa poängsnitt, efter Ivan Ryabkin. Då ska vi däremot komma ihåg att ryssen har spelat mindre än hälften så många matcher.

18-åringen spelade också junior-VM för Kanada och gjorde sex poäng på sju matcher under turneringen. Våren 2024 var han också med och vann U18-VM i Finland som underårig med Kanada.

Förra året blev löftet även utsedd till slutspelets MVP när hans Moncton Wildcats vann hela QMJHL. Dessutom fick han utmärkelser av ligan för sin professionalitet och sitt sätt att vara.

Nu får Caleb Desnoyers avsluta säsongen med Seattle Kraken. De ligger just nu bara fyra poäng från en slutspelsplats men har en match mindre spelad än Nashville som innehar den sista wild card-platsen. Nu får de en förstärkning av den närmare 190 centimeter långa centern. Kontraktet är ett treårigt rookieavtal.

