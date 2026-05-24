Oroväckande uttalandet om stjärnan: ”Hans beslut”

Oroande besked för Colorado Avalanche. Stjärnbacken Cale Makar missade de två första matcherna i Western Conference-finalen mot Vegas Golden Knights – och enligt tränaren Jared Bednar är det helt upp till backstjärnan själv om han återvänder till spel.

Colorado har saknat Cale Makar i de två första konferensfinalerna. Foto: Ron Chenoy-Imagn Images

Om Cale Makar ska återvända till laguppställningen för Colorado Avalanche är det helt och hållet hans eget beslut.

Det berättade Avalanche-tränaren Jared Bednar för reportrar efter lagets 1–3-förlust mot Vegas Golden Knights i den andra matchen av Stanley Cup-slutspelets Western Conference-final.

– Det kommer att vara Cales beslut om han kommer tillbaka. Han gör allt jobb. Jag fattar inte det beslutet åt honom, sade Bednar.

Jared Bednar provides an update on the status of Cale Makar. The Avs are winless in the WCF without him in the lineup. #StanleyCupPlayoffs pic.twitter.com/L6rtA9fVEz — TSN (@TSN_Sports) May 23, 2026

Kommentarerna kommer efter att Makar, 27, missat de två första matcherna i serien på grund av skadan han ådrog sig i den föregående slutspelsrundan mot Minnesota Wild.

Colorado har förlorat både match 1 och 2 – dessutom på hemmais – och reser nu till Las Vegas i jakt på att ta sig tillbaka in i serien.

Frågetecken för Cale Makar

På nio matcher i Stanley Cup-slutspelet 2026 har Makar noterats för fyra mål och en assist, totalt fem poäng, samtidigt som han snittat 24.59 minuter per match.

Under grundserien 2025/26 stod den offensivt skicklige backen för 20 mål och 59 assist, totalt 79 poäng, på 75 matcher. Han snittade då 24.51 minuter per match och slutade trea i NHL:s poängliga bland backar.

Makar nominerades dessutom till James Norris Memorial Trophy för sjätte gången under sina sju första säsonger i NHL-karriären.

Totalt har Calgary-sonen gjort 136 mål och 371 assist för 507 poäng på 470 grundseriematcher i NHL. I Stanley Cup-slutspelet har han producerat 26 mål och 64 assist för 90 poäng på 88 matcher.

Han var också en av de stora nyckelspelarna när Colorado vann Stanley Cup 2022. Då svarade Makar för åtta mål och 21 assist, totalt 29 poäng, och snittade imponerande 27.04 minuter per match under mästerskapsresan.

Source: Cale Makar @ Elite Prospects