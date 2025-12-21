Buffalos nya drag: Plockar in profilen
Buffalos nye GM Jarmo Kekäläinen håller på att sätta sin nya stab. Nu plockar han in profilen Marc Bergevin som sin högra hand.
Nej, inte heller Kevyn Adams fick ordning på Buffalo Sabres. Häromdagen sparkades han som klubbens GM, och ersattes av Jarmo Kekäläinen. Men rensningarna tog inte slut där. Kekäläinen valde igår i sin tur också att sparka Sabres assisterande GM Jason Karmanos. Karmanos var också general manager för AHL-klubben Rochester Americans.
Och det står redan nu klart vem som ersätter Karmanos. Enligt samstämmiga nordamerikanska mediauppgifter har Sabres gjort klart med profilstarke Marc Bergevin. Bergevin var general manager i Montréal 2012 till 2021 och har de senaste åren varit rådgivare i LA Kings. Nu kliver han in och blir Kekäläinens högra hand i Buffalo Sabres.
Innan ledarkarriären hade Bergevin också en lång spelarkarriär, där han gjorde närmare 1200 NHL-matcher mellan åren 1984 till 2004.
