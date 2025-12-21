Buffalos nye GM Jarmo Kekäläinen håller på att sätta sin nya stab. Nu plockar han in profilen Marc Bergevin som sin högra hand.

Marc Bergevin ansluter till Buffalo Sabres. Foto: Bildbyrån.

Nej, inte heller Kevyn Adams fick ordning på Buffalo Sabres. Häromdagen sparkades han som klubbens GM, och ersattes av Jarmo Kekäläinen. Men rensningarna tog inte slut där. Kekäläinen valde igår i sin tur också att sparka Sabres assisterande GM Jason Karmanos. Karmanos var också general manager för AHL-klubben Rochester Americans.

Och det står redan nu klart vem som ersätter Karmanos. Enligt samstämmiga nordamerikanska mediauppgifter har Sabres gjort klart med profilstarke Marc Bergevin. Bergevin var general manager i Montréal 2012 till 2021 och har de senaste åren varit rådgivare i LA Kings. Nu kliver han in och blir Kekäläinens högra hand i Buffalo Sabres.

Innan ledarkarriären hade Bergevin också en lång spelarkarriär, där han gjorde närmare 1200 NHL-matcher mellan åren 1984 till 2004.