Buffalo Sabres har gått från sågade till att vara ett av NHL:s hetaste lag.

I natt kom sjunde raka segern – vilket är deras längsta segersvit sedan 2018.

Rasmus Dahlins Buffalo Sabres förlänger segersviten i NHL. Foto: Timothy T. Ludwig-Imagn Images

Precis som tidigare säsonger har Buffalo Sabres säsong kantats av mörka rubriker och de har sett ut att vara på väg mot ytterligare en säsong i avgrunden.

Men på sistone har någonting plötsligt hänt med Sabres. De har gått från att vara en kritiserad slagpåse till att faktiskt börja vinna matcher igen. Det har också lett till ett lyft i tabellen.

I natt förlängde Buffalo Sabres sviten genom att vinna med 3-2 borta mot Ottawa Senators. De har nu vunnit sju raka matcher, vilket är lagets bästa svit i NHL sedan 2018, alltså för sju år sedan.

– Vi har inte tappat tron någon gång. Vi har fått en bra bredd i laget med flera spelare som är med och bidrar och man vet aldrig var målen kommer att komma ifrån. Samtidigt spelar vi ett bra försvarsspel och släpper inte till mycket. Det är ett vinnande spel och det vill vi bygga vidare på, säger forwarden Alex Tuch till nhl.com.

Noah Östlund med nytt mål för Buffalo Sabres

I natt fick de även hjälp från en av lagets svenskar. I andra perioden höll sig nämligen Noah Östlund framme och styrde in 2-1 bakom Linus Ullmark. Det var Östlunds sjätte mål i NHL den här säsongen och han har varit i bra form för Sabres den senaste tiden. Sedan Noah Östlund kallades upp till NHL igen för ett par veckor sedan har han gjort tre mål på fem matcher. Detta efter att ha inlett med tre mål på sina första 20 matcher i NHL den här säsongen.

Matchen gigant var dock backen Bowen Byram. Det var han som sköt skottet som Östlund styrde i nät och Byram sköt också två mål själv, bland annat det avgörande målet i förlängningen. Byram stod alltså för 2+1 i 3-2-segern mot Ottawa.

Ottawa Senators – Buffalo Sabres 2–3 OT (1-1,1-1,0-0,0-1)

Ottawa: Ridly Greig (3), Tim Stützle (18).

Buffalo: Bowen Byram 2 (8), Noah Östlund (6).

Source: NHL League Page @ Elite Prospects