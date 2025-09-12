Buffalo Sabres har stängt av utvecklingscoachen Adam Mair från sitt arbete. Detta sedan det framkommit uppgifter om att den tidigare NHL-spelaren gripits misstänkt för grovt rattfylleri. Händelsen inträffade i förra veckan i Rochester i delstaten New York, där Mair ska ha kört berusad med tre barn i bilen, skriver CBC.

Adam Mair på läktaren i Oskarshamn under en SHL-match 2021.

Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Klubben bekräftade på torsdagen att Mair placerats på administrativ tjänstledighet, men avstod från ytterligare kommentarer.

Enligt lokalstationen WGRZ-TV i Buffalo visar domstolshandlingar att 46-årige Mair den 4 september kört på ett annat fordon bakifrån i Rochester-området. Han greps på plats och åtalades senare för tre grova brott och tre förseelser, bland annat för grovt rattfylleri med minderåriga i bilen samt för att ha äventyrat barns säkerhet.

Adam Mair vägrade blåsa i alkoholmätaren

Polisrapporten, som bekräftas av Monroe Countys sheriffkontor, beskriver hur patrullerande poliser kände en stark alkoholdoft från Mair och noterade att hans ögon var rödsprängda och glansiga. Han uppges ha misslyckats med nykterhetstester på platsen och vägrade först blåsa i alkoholmätaren på stationen. När han senare gick med på testet visade resultatet 0,20 procent – mer än dubbelt över den lagliga gränsen på 0,08.

Mair har ännu inte kommenterat uppgifterna. Enligt WGRZ har hans advokat Stephen Sercu inte gått att nå för en kommentar.

Adam Mair gjorde sig känd som en hårdför center under sin NHL-karriär som sträckte sig över elva säsonger. Han representerade Toronto Maple Leafs, Los Angeles Kings och New Jersey Devils, men spelade största delen av karriären – sju säsonger – i Buffalo Sabres. Efter avslutad spelarkarriär 2012 tog han plats i Sabres organisation och har sedan 2015 arbetat som utvecklingscoach med fokus på klubbens unga talanger.

Avstängningen kommer samtidigt som Sabres står värd för en fem dagar lång talangturnering med fyra andra NHL-lag. Lagets träningsläger inleds nästa vecka.

Source: Adam Mair @ Elite Prospects