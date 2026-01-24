TV: Dahlin målskytt – i krossen

Seger för Buffalo med 5–0 mot NY Islanders

Jason Zucker med två mål för Buffalo

Tredje raka segern för Buffalo

Fem mål framåt och hållen nolla. Buffalo tog en stabil seger på bortaplan mot NY Islanders i NHL. Matchen slutade 0–5 (0–0, 0–2, 0–3).

Jason Zucker gjorde två mål för Buffalo

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

0.33 in i andra perioden gjorde Buffalo 1–0 genom Jason Zucker framspelad av Jack Quinn och Ryan McLeod. Efter 19.47 i andra perioden slog Tage Thompson till framspelad av Zach Benson och Mattias Samuelsson och gjorde 0–2.

Buffalo fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Rasmus Dahlin, Jason Zucker och Alex Tuch.

Det här betyder att Buffalo ligger på tredje plats i Atlantic division och NY Islanders är på tredje plats i Metropolitan division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Buffalo med 3–2 efter straffläggning.

I nästa match möter NY Islanders Philadelphia borta på tisdag 27 januari 01.00. Buffalo möter Toronto onsdag 28 januari 01.00 borta.

NY Islanders–Buffalo 0–5 (0–0, 0–2, 0–3)

NHL, UBS Arena

Andra perioden: 0–1 (20.33) Jason Zucker (Jack Quinn, Ryan McLeod), 0–2 (39.47) Tage Thompson (Zach Benson, Mattias Samuelsson).

Tredje perioden: 0–3 (40.25) Jason Zucker (Ryan McLeod), 0–4 (54.02) Rasmus Dahlin (Peyton Krebs), 0–5 (54.38) Alex Tuch (Mattias Samuelsson, Michael Kesselring).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 2-0-3

Buffalo: 3-1-1

Nästa match:

NY Islanders: Philadelphia Flyers, borta, 27 januari 01.00

Buffalo: Toronto Maple Leafs, borta, 28 januari 01.00