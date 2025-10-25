Sheldon Rempal tog inte plats i Washington Capitals.

Nu bryter 30-åringen sitt nyskrivna NHL-kontrakt – för spel i Ryssland.

Sheldon Rempal lämnar Washington för spel i Ryssland.

Foto: Nick Wass/AP/Alamy

Under torsdagen placerades forwarden Sheldon Rempal på unconditional waivers av Washington Capitals i syfte att bryta 30-åringens färska NHL-avtal och under gårdagskvällen passerade han genom waivers, varpå kontraktet bröts.



Så sent som i juli skrev Rempal på ett ettårsavtal med NHL-klubben som garanterade honom en årslön på minst 450 000 dollar, men efter att han misslyckats med att spela sig till en plats i laget och skickats till farmarklubben Hershey Bears valde 30-åringen att bryta kontraktet.



Nu väntar i stället spel i Ryssland.



Enligt ryska Sport-Express har Rempal gjort klart med sin tidigare KHL-klubb Salavat Julajev om ett kontrakt som sträcker sig över den här säsongen.

Nästan 100 nordamerikanska spelare i KHL

Den 30-årige kanadensaren gjorde succé i KHL under fjolårssäsongen, där han öste in 61 poäng (31+30) på 68 matcher i grundserien samt 21 poäng (8+13) på 19 matcher i slutspelet för Salavat Julajev. Succén ledde till en ny chans i NHL, där han tidigare representerat Vegas, Vancouver, Carolina och Los Angeles.



På de fyra matcher som Rempal spelade i AHL den här säsongen noterades han för två poäng (1+1).



Med Rempal inräknad återfinns nu 99 nordamerikanska spelare i KHL den här säsongen, däribland SHL-bekantingar i form av Bobby Nardella, Dylan Sikura och Jeremy Groleau.