Elias Pettersson hade ett tufft fjolår i NHL och har stor press på sig att studsa tillbaka den här säsongen. Någon som tror att han kommer att lyckas med det är hans tidigare coach i Vancouver Canucks, Bruce Boudreau.

– Jag ser fram emot att se honom studsa tillbaka, säger Boudreau i en av TSN:s sändningar.

Bruce Boudreau är övertygad om att Elias Pettersson kan göra skillnad för Vancouver Canucks. Foto: Bob Frid-USA TODAY Sports

Se mer i videospelaren!

Elias Pettersson hade sin minst produktiva NHL-säsong sett till poängsnitt i fjol. På 64 matcher sköt han 15 mål och gjorde 45 poäng. Detta under ett år där rubrikerna mest kretsade kring hans fejd med J.T. Miller, som sedermera trejdades till New York Rangers.

Men inför säsongen 2025/26 kommer allt mer positiva signaler från den svenska stjärnan. Han har haft en bra sommar, lagt på sig muskler och dessutom hunnit med att gifta sig. Det får många att tro att 26-åringen ska hitta tillbaka till svunna tiders form.

Tror på stark säsong för Elias Pettersson

En av dem är Petterssons tidigare coach i Vancouver, Bruce Boudreau. I kanadensiska TSN frågas han tillsammans med Craig Button ut om ”EP40:s” framtid och backar upp sin tidigare adept.

– Han vill bli använd i en framskjuten roll och jag tror att Adam Foote (Canucks nye coach) kommer att förlita sig på honom. Och jag vet av erfarenhet att när man förlitar sig på honom så levererar han. Jag ser fram emot att se honom studsa tillbaka, säger Boudreau som får medhåll av Button:

– Han är fokuserad, redo att visa att han är mycket mer än han var i fjol, menar han.

Bruce Boudreau coachade Vancouver Canucks under delar av säsongerna 2021/22 och 2022/23 innan han ersattes av Rick Tocchet. Elias Pettersson hade sin hittills bästa säsong devils under Boudreus ledning 22/23 då han stod för 102 poäng på 80 matcher.

Source: Elias Pettersson @ Elite Prospects