Stjärnan bekräftar – ser ut att lämna Vancouver

Mycket pekar på att Elias Pettersson kommer att förlora sin bästa vän och radarpartner i Vancouver Canucks.

Brock Boeser bekräftar nämligen att han sannolikt kommer att lämna klubben efter säsongen.

– Det suger och är väldigt tråkigt, säger Boeser till Sportsnet.

Brock Boeser ser ut att lämna Elias Pettersson och Vancouver Canucks.

Sedan 2017 har Brock Boeser varit en central spelare för Vancouver Canucks som har producerat stadigt med mål och poäng år ut och år in. Han och svenske stjärnan Elias Pettersson har då bildat ett radarpar sedan ”EP40” kom in i ligan 2018 och sedan dess har duon varit nära vänner. De har även spelat i samma kedja under många av de sju åren som de har spelat tillsammans.

Men till nästa säsong ser Boeser och Pettersson ut att splittra på sig. Brock Boeser har utgående kontrakt med Vancouver och nu berättar han själv att det mesta pekar på att han inte blir kvar i Canucks.

– Helt ärligt ser det just nu troligt ut att jag kommer att lämna. Det suger och är väldigt tråkigt. Jag försöker bara att spela min bästa hockey och sedan oroa mig för allt sådant senare. Den här säsongen har varit en berg- och dalbana, det är måste som har hänt, säger Brock Boeser till Sportsnet.

Brock Boeser blir free agent i NHL

Boeser skrev 2022 på ett treårskontrakt med Vancouver värt 6,65 miljoner dollar (nästan 65 miljoner kronor) per säsong. Det avtalet löper dock ut under sommaren och 28-åringen ser då ut att bli free agent. Han är dock ännu inte säker på vad som väntar, då han inte har velat diskutera sin framtid under säsongens gång.

– Jag pratar inte med min agent just nu. Jag tycker att jag har spelat mycket bättre hockey nu på slutet och jag vill inte bli distraherad. Det är en av sakerna som jag har lärt mig, när det finns distraktioner spelar jag inte min bästa hockey. Det mentala är väldigt viktigt, och i år har det funnits många distraktioner.

Brock Boeser gjorde succé för Canucks direkt som rookie med 29 mål och 55 poäng på 62 matcher säsongen 2017/18. Han var då en finalist till Calder Trophy som årets rookie, men priset gick i stället till Mathew Barzal. Han har sedan laget stabilt på runt 20 mål och 50 poäng varje säsong.

Förra säsongen var Boesers klart bästa i karriären då han smällde dit hela 40 mål och 73 poäng på 81 matcher. I år har det blivit 25 mål och 49 poäng på 71 matcher för amerikanen. Brock Boeser har varit omgärdad av trejdrykten i många år men blev aldrig bortbytt och ser nu i stället ut att lämna Vancouver Canucks ’gratis’.