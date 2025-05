Svenskarna utslagna – efter drama: ”Chockade dem”

St. Louis Blues är utslagna ur slutspelet i NHL – efter 3–4 i 97:e minuten av match sju.

Winnipeg Jets gör därmed Philip Broberg och Oskar Sundqvist tillgängliga för spel med Tre Kronor i Hockey-VM.

– Att göra mål med 1.8 sekunder kvar är otroligt, men sen stod publiken upp hela förlängningen, säger hjälten Adam Lowry.

Adam Lowry, Oskar Sundqvist och Philip Broberg. Foto: Bildbyrån (montage).

Med en 5–2-vinst i match sex bakom sig klev St. Louis Blues inatt ut mot Winnipeg Jets och tog en 3–1-ledning, men det sjunde mötet mellan lagen var långt ifrån över. Med två minuter kvar att spela fick Vladislav Namestnikov in 2–3 och jakten på en kvittering kunde påbörjas. Till slut kom det.



Med 1.8 (!) sekunder kvar att spela av ordinarie tid fick Cole Perfetti jubla över 3–3 för Jets och plötsligt väntade förlängning.



En OT-period passerade utan mål innan Adam Lowry, kapten i Winnipeg Jets, såg till att styra in målet som avgör hela serien och avslutar säsongen för St. Louis Blues. Detta i 37:e förlängningsminuten. Alltså knappa 100 minuters in i matchen.



– Vi ville bara rida på vågen. Vi chockade dem. Med tre och en halv minut kvar var vi ”döda”, men vår publik kom till liv. Att göra mål med 1.8 sekunder kvar är otroligt, men sen stod publiken upp hela förlängningen. Vi försökte bara rida på den vågen, säger Lowry själv i TNT efter firandet.

Svenskarna tillgängliga?

För St. Louis Blues innebär detta att man åker ut i första rundan av slutspelet efter de två tidigare åren då man inte tagit sig dit överhuvudtaget. Nu väntar omgruppering inför 2025/26, eller alternativt ett Hockey-VM i Sverige och Danmark.



Bland spelarna som är utslagna finns svenskarna Philip Broberg och Oskar Sundqvist. Båda har tidigare i sina karriärer spelat JVM för Sverige, men de har aldrig dragit på sig den blågula dressen för att spela ett senior-mästerskap med Tre Kronor – och verkligen inte på hemmaplan.



Broberg stod under 2024/25 för 29 poäng på 68 matcher från sin backplats, medan Sundqvist gjorde 20 poäng på 67. Detta under grundserien i NHL.