Wallstedts kalldusch: ”Den gör väldigt ont”

Minnesota Wild var 83 sekunder från att förlänga säsongen när Nathan MacKinnon satte 3–3-pucken över axeln på Jesper Wallstedt. Efter slutsignalen grämer sig nu svensken.

– I längden tror jag att det är en räddning jag oftast gör, men inte idag, säger 23-åringen efter 30 av 34 möjliga räddningar.

Nathan MacKinnon sätter 3–3 på Jesper Wallstedt. Foto: Bildbyrån och TSN (skärmdump).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Säsongen 2025/26 får ett bittert slut för Minnesota Wild då man tappade 3–0 till 3–4 i femte mötet med Colorado Avalanche. Serien avgörs därmed och Presidents Trophy-vinnarna avancerar till en conference-final – trots att man vara illa ute, natten till torsdag.

Marcus Johansson hade tryckt in 1–0 redan 34 sekunder in och gett hopp till NHL-laget, och fyllde Nick Foligno på två gånger om.

Därefter var det ett lyckat målvaktsdrag från Colorado-coachen Jared Bednar som ändrade matchbilden. Mackenzie Blackwood klev ut, till fördel för Scott Wedgewood, och plötsligt visade tavlan 3–3 – två perioder senare. Parker Kelly, Jack Drury och Nathan MacKinnon hade samtliga fått jubla. Den sistnämnde med 83 sekunder kvar på ordinarie tid.

Efter uttåget var det just detta mål som sved mest för den svenske Wild-målvakten Jesper Wallstedt.

Jesper Wallstedt: ”Den gör definitivt väldigt ont”

Nathan MacKinnon fick upprättelse efter sin jättemiss under OS, men Wallstedt ville ha tillbaka pucken som gick över högra axeln, vid första stolpen.

– Det gör såklart väldigt ont. Jag är inte säker, jag har inte tittat på det än, men det kändes som att jag var i en bra position. Det kändes som att jag läste det rätt. Kanske var jag lite passiv eller gick ner lite snabbt. I längden tror jag att det är en räddning jag oftast gör, men inte idag. Idag gjorde han mål. Den gör definitivt väldigt ont för mig, säger 23-åringen enligt The Athletics Michael Russo.

Från detta avgjorde Brett Kulak i förlängningen.

– Alla hade en stark tro på att vi skulle ta det här tillbaka till St. Paul. Vi kom alla hit med ett mål i sikte. Vinna en match och ta det en i taget. Jag tror att vi alla var säkra på att vi skulle åka hit och vinna idag. Men det hände uppenbarligen inte. Även om de spelade en bra match också, så räckte det helt enkelt inte idag, trots att alla gav allt där ute. Det kändes som att vi verkligen, verkligen hade en insats som kunde vinna oss en match, men idag räckte det helt enkelt inte, säger Wallstedt.

Svenskarna utslagna – inför VM-premiären

Säsongen är nu över för samtliga svenskar i Minnesota – strax innan VM-premiären i Schweiz (fredag 15 maj). Det handlar om Filip Gustavsson, Jesper Wallstedt, Jonas Brodin (skadad), Joel Eriksson Ek (skadad) och Marcus Johansson.

– De förtjänade att vinna den här serien, helt enkelt. Och ja, det är precis där det blir frustrerande, eller hur? För när vi är som allra bäst tror jag att vi kan slå det här laget. De var bara mer konsekventa. Jag tycker att de spelade ut oss större delen av serien. Man kan inte riktigt dölja eller dansa runt det faktum att de spelade ut oss, men som sagt, det är där frustrationen kommer in. Jag tycker att när vi är som bäst kan vi slå det laget. Vi gjorde det helt enkelt inte, och de förtjänade att vinna, säger deras lagkamrat Brock Faber, enligt The Athletic.

Source: Jesper Wallstedt @ Elite Prospects