Toronto dumpar backen – ett år efter jättetrejden

Brandon Carlo skeppas iväg av Toronto.

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I mars 2025 trejdade Toronto Maple Leafs till sig backen Brandon Carlo i ett byte som var tänkt att stärka lagets försvar. Toronto betalde ett väldigt dyrt pris för att få loss Carlo från Boston Bruins där han spelat under hela sin NHL -karriär.

Toronto gav upp ett förstarundeval i draften 2027 tillsammans med talangen Fraser Minten som en del av ett större paket till Boston i utbyte för Carlo. Efter trejden imponerade Minten som rookie i Boston den gångna säsongen där han gjorde 17 mål och 35 poäng på 82 matcher.

Det har däremot blivit en annan karriärsutveckling för Brandon Carlo. Han var en nyckelspelare i Boston Bruins under många år och utmärkte sig med sitt fina spel i defensiven. I Toronto Maple Leafs kom han dock inte alls till rätta på samma sätt. Efter trejden till Toronto noterades Carlo endast för 0+10 på 75 matcher.

Nu väljer också Toronto att dumpa backen – bara drygt ett år efter att de genomförde en stor trejd för att byta till sig Carlo.

Valde svensken i NHL-draften – efter Brandon Carlo-trejden

I samband med helgens NHL-draft stod det klart att Toronto skickar Carlo till St. Louis Blues i utbyte mot två val i tredje rundan. Med draftvalen i trejden valde Toronto Maple Leafs sedan den kanadensiske forwarden Zac Olsen samt svenske backen Måns Gudmundsson , som spelar i Färjestad .

– Det var ett tufft beslut. I slutändan kände vi att det fanns ett värde för oss att få fler tillgångar inför framtiden och samtidigt tror jag att det blir bra för Brandon att få en nystart. Jag tror att han kommer att passa in bra i St. Louis, och det passar bra för oss också att få lite ungt blod i försvaret, säger Torontos general manager John Chayka om trejden.

I St. Louis Blues kommer Brandon Carlo att återförenas med coachen Jim Montgomery som han hade under tre säsonger i Boston Bruins.

– "Monty" pratade väldigt gott om hans tid med Carlo och hyllade hans karaktär och vilken lagspelare han är. Det var fördelaktigt för oss att ha den kunskapen innan vi genomförde bytet, säger St. Louis general manager Doug Armstrong.

Brandon Carlo har spelat 692 NHL-matcher i sin karriär. Han gick till Stanley Cup-final med Boston Bruins 2019 men förlorade där mot just St. Louis Blues som han kommer att spela för framöver.