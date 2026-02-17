Succérookien Brandon Bussi belönas efter sin makalösa start i NHL. Carolina Hurricanes förlänger med målvakten över tre år – samtidigt som klubben uppmärksammar en personlig hjärtefråga.

Brandon Bussi gör succé i Carolina – och belönas med ett nytt kontrakt.

Foto: Karl DeBlaker/AP/Alamy

En glödhet rookie får nu ordentligt betalt.

På måndagen meddelade Carolina Hurricanes general manager Eric Tulsky att klubben har skrivit ett treårigt kontraktsförlängning med målvakten Brandon Bussi. Avtalet, som börjar gälla nästa säsong, har en lönetaksträff på 1,9 miljoner dollar och sträcker sig över säsongen 2028/29. Totalt är kontraktet värt 5,7 miljoner dollar, drygt 50 miljoner svenska kronor. Det innebär en stor löneökning för målvakten. Enligt Puckpedia har han tjänat strax under 600,000 dollar som professionell ishockeyspelare fram till den här säsongen.

I samband med förlängningen donerar Hurricanes Foundation 10 000 dollar till Autism Society of North Carolina. Bussis yngre bror, Dylan, har autism och en del av Brandons målvaktsmask är en hyllning till honom för att öka medvetenheten.

Tulsky säger i ett pressmeddelande att Bussis meritlista var en av anledningarna till att Hurricanes plockade honom från Florida Panthers via waivers inför grundserien.

Brandon Bussi satte nytt NHL-rekord

– Innan vi tog honom till Raleigh hade Brandon haft framgång på varje nivå, från USHL till college och vidare till AHL. När han fick chansen i NHL den här säsongen har han visat att han är en vinnare här också. Vi är väldigt glada över att han kommer fortsätta vara en stabil närvaro mellan stolparna för det här laget i framtiden, säger Tulsky.

Bussi har fått ett närmast explosionsartat genombrott i Carolina. När Frederik Andersen och Pjotr Koyjetkov drog på sig skador fick Bussi stort förtroende i slutet av november och början av december. Han blev den första målvakten i NHL:s historia att vinna tio av sina elva första matcher. Amerikanen följde upp det med att bli den snabbaste målvakten någonsin till 20 segrar i karriären – milstolpen nåddes på bara 24 matcher.

På 27 matcher har 27-åringen ett facit på 23–3–1, ett snitt på 2,16 insläppta mål per match, 90,8 i räddningsprocent och två hållna nollor.

Tack vare Bussis storspel går Hurricanes (36–15–6) in i OS-uppehållet med en klar ledning i Metropolitan Division. Carolina är åtta poäng före Pittsburgh Penguins i divisionsledningen och delar förstaplatsen i Eastern Conference poängmässigt med Tampa Bay Lightning.

Source: Brandon Bussi @ Elite Prospects