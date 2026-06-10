Brandon Bussi gick segrande ur sin första start i en Stanley Cup-final. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Historien om Brandon Bussi har gått varm den här säsongen. Som 27-årig rookie klev han in i Carolina Hurricanes efter att ha plockats upp på waivers från Florida Panters – och stod för en rekordsäsong. På sina 25 första matcher gick han segrade ur 21 – ett facit ingen annan målvakt i ligans historia lyckats med.

Totalt gick han vinnande ur 31 av sina 39 grundseriematcher.

Inte illa för den odraftade amerikanen, som inför årets säsong aldrig hade spelat en NHL-match.

Brandon Bussi har fått stå åt sidan

Men efter att Bussi svalnat på vårkanten valde Carolinas coach Rod Brind'Amour att satsa på den mer rutinerade Frederik Andersen i slutspelet. Det är ett val som har betalat sig – fram till finalserien mot Vegas Golden Knights.

När Andersen släppte in fyra mål i den andra perioden av match tre byttes han ut till förmån för Bussi. Då stoppade debutanten 18 av 19 skott innan Vegas slutligen avgjorde matchen i den andra övertidsperioden.

När match fyra inleddes i natt var det återigen Bussi mellan stolparna – medan Andersen inte ens var ombytt. Där stoppade rookien 18 av 21 skott när Carolina utjämnade serien till 2–2 i matcher via en 5–3-vinst.

– Jag blev såklart väldigt exalterad. Det är det här många barn växer upp och drömmer om, säger Bussi till ESPN om att få chansen att starta i en finalmatch.– Jag är ärad att få den här möjligheten och det var en fin insats av oss idag.

Oklar status på Frederik Andersen

Men efter att Bussi svalnat på vårkanten valde Carolinas coach Rod Brind'Amour att satsa på den mer rutinerade Frederik Andersen i slutspelet. Det är ett val som har betalat sig – fram till finalserien mot Vegas Golden Knights.

När Andersen släppte in fyra mål i den andra perioden av match tre byttes han ut till förmån för Bussi. Då stoppade debutanten 18 av 19 skott innan Vegas slutligen avgjorde matchen i den andra övertidsperioden.

När match fyra inleddes i natt var det återigen Bussi mellan stolparna – medan Andersen inte ens var ombytt. Där stoppade rookien 18 av 21 skott när Carolina utjämnade serien till 2–2 i matcher via en 5–3-vinst.

– Jag blev såklart väldigt exalterad. Det är det här många barn växer upp och drömmer om, säger Bussi till ESPN om att få chansen att starta i en finalmatch.– Jag är ärad att få den här möjligheten och det var en fin insats av oss idag.