Skriver kontrakt värt 200 miljoner – efter 54 matcher

Braeden Bowman.

Foto: Jeffrey T. Barnes/AP/Alamy

23-årige Braeden Bowman draftades aldrig och spelade som överårig under sitt sista år i den kanadensiska juniorligan. För två år sedan skrev han ett AHL -kontrakt med Henderson Silver Knights – och nu har forwarden säkrat ett sexårskontrakt värt närmare 200 miljoner kronor med Vegas Golden Knights .

Via sin hemsida meddelar Golden Knights att 23-åringen förlängt sitt kontrakt till 2033 med en lönetaksträff på 3,4 miljoner dollar. Det nya kontraktet börjar gällande från och med säsongen 2027/28.

NHL-debuterade i mitten av november

Efter att ha sajnat med AHL-laget Henderson Silver Knights inför säsongen 2024/25 fick Bowman skriva sitt tvååriga entry level-kontrakt med Vegas under våren 2025.

Forwarden NHL -debuterade i mitten av november 2025 efter att ha inlett AHL-säsongen med att göra tolv poäng på lika många matcher. Bowman blev sedan målskytt i sin andra NHL-match och spelade totalt 54 matcher i grundserien för Golden Knights. På dessa matcher noterades han för åtta mål och totalt 26 poäng.

23-åringen avslutade säsongen med att spela i AHL, där han producerade totalt 26 poäng (12+14) på 20 grundseriematcher och fyra poäng (2+2) på sex slutspelsmatcher. Bowman gjorde även match i Stanley Cup-finalserien mot Carolina, där han fick nio minuters istid i den sjätte och sista finalmatchen.