”Det är uppenbart en lögn”

Vid flera tillfällen har Brady Tkachuk ryktats vara på väg bort från Ottawa Senators. Men att han själv skulle vilja lämna den kanadensiska huvudstaden är något han kraftigt dementerar.

– Alla de där artiklarna, berättelserna… det är helt enkelt inte sant, säger Sens-kaptenen under lagets pressträff på lördagen.

Brady Tkachuk skjuter ned ryktena om att han skulle vilja bort från Ottawa Senators. Foto: Marc DesRosiers-Imagn Images

Ottawa Senators tog sig äntligen till Stanley Cup-slutspel efter åtta långa år utan spel bortom grundserien. Väl där gjorde laget, efter några om och men, ett piggt intryck mot Toronto Maple Leafs, där man gick från 0–3 till 2–3 i matcher innan rivalerna slog in matchbollen i ”The Battle of Ontario” tidigare i veckan.

Ottawas ledande spelare i serien var inte helt oväntat lagkaptenen Brady Tkachuk. Powerforwarden stod för fyra mål och totalt sju poäng på sex matcher i sitt första slutspel.

Tkachuk har omgärdats av en hel del rykten senaste åren. Som amerikansk stjärna i en mindre kanadensisk marknad har många nästan tagit för givet att 25-åringen på sikt skulle vara intresserad av flytt söderut, till hemlandet. Så sent som tidigare under den här säsongen anklagade Senators ägare Michael Andlauer New York Rangers klubbledning för att indirekt ha försökt locka Tkachuk att flytta till Manhattan.

Brady Tkachuk skjuter ned ryktena

Men när han själv fick frågan rakt ut när Ottawa Senators mötte media på lördagen var Brady Tkachuk inte sen att skjuta ned ryktena med emfas.

– Det är uppenbart att det är en lögn, säger han.

– Alla de där artiklarna, påståendena… det är helt enkelt inte sant. Men det är upp till mig att inte låta det påverka mig eller ta bort fokuset från det jag försöker göra. Alla vet att jag gör vad som helst för att vinna. Att se den här supporterskaran, den här entusiasmen, hur mycket de slutit upp bakom oss – alla väntar på det. Alla vill uppnå det och vinna Stanley Cup.

Tkachuk har tillbringat sina samtliga sju NHL-år i Ottawa Senators sedan han valdes som fjärde spelare totalt i draften 2018. Han har precis avslutat sitt fjärde år på ett åttaårskontrakt med en lönetaksträff på $8,205 miljoner per säsong. Han har inga planer på att lämna klubben, som han anser är på stark frammarsch.

– Jag vet att vi har en fantastisk grupp härinne, och jag vet att vi bara kommer att bli ännu bättre. Jag vet att det kommer att skapas otroliga stunder och minnen här framöver. Allt det där snacket är helt enkelt inte sant. Jag vill spela här, jag vill vinna här och jag tror verkligen på alla i den här organisationen – att alla vill vinna. Det är det som gör det roligt, att alla har samma mål och vill uppnå samma sak.

Source: Brady Tkachuk @ Elite Prospects