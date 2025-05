Grova missen kunde ha stoppat Nylander – blev hjälte

Toronto Maple Leafs håller för trycket och tar sig vidare i Stanley Cup-slutspelet. Med två mål och en assist låg William Nylander bakom avancemanget mot Ottawa Senators på sin 29-årsdag. Men natten kunde ha slutat med att svensken stoppats från spel efter ett misstag – där Leafs förväxlat Nylander med sin lillebror Alexander när man fyllde i laguppställningen.

Toronto Maple Leafs är klart för andra rundan av Stanley Cup-slutspelet.

I natt besegrade de Ottawa Senators med 4–2 i den sjätte konferenskvartsfinalen och kan därmed se fram emot att möta de regerande Stanley Cup-mästarna Florida Panthers i den kommande rundan.

William Nylander var en av huvudrollsinnehavarna med två mål och en assist i matchen. Detta på sin 29-årsdag. Men samtidigt var svensken en hårsmån från att ha kunnat bli stoppad från spel i matchen.

Toronto Maple Leafs hade nämligen fyllt i laguppställningen fel inför matchen. I stället för 88) William Nylander stod 92) Alexander Nylander inlagd på den officiella laguppställningen. Bröderna hade helt enkelt förväxlat av den person inom Leafs som fyllde i uppställningen.

Enligt Elliotte Friedman på Sportsnet hade det här kunnat leda till att storebror Nylander stoppats från spel. Nu hade Leafs sådan tur att en domare upptäckte misstaget in för matchen och gjorde lagledningen uppmärksam på det, varpå man kunde korrigera det potentiellt ödesdigra misstaget.

– Om de hade släppt pucken och ingen hade upptäckt det här hade ”Willy” kunnat bli bortplockad från matchen. Man får ingen utvisning för det – det är bara om man har startuppställningen fel – men ”Willy hade kunnat bli bortplockad, sade Friedman under nattens sändning från matchen

“It could have been disastrous for Toronto.”@FriedgeHNIC and the panel discuss a lineup mistake switching the Nylander brothers, which could have led to William Nylander being removed from the game. pic.twitter.com/8hGQPu0qTG