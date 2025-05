Toronto-bossen utlovar förändringar: ”Måste ändra vårt DNA”

Toronto Maple Leafs kommer att uppleva en sommar av förändringar. Det är kontentan av general managern Brad Trelivings presskonferens under torsdagen.

– Vi måste göra ändringar i vårt DNA, sade han.

Toronto Maple Leafs general manager Brad Treliving är redo att förändra laget – med eller utan John Tavares och Mitch Marner. Foto: Dan Hamilton-USA TODAY Sports

Såren har långt ifrån läkt i Toronto efter Maple Leafs kollaps i den andra slutspelsrundan mot Florida Panthers. Trots 2–0 i matcher och, i slutändan, en sjunde och avgörande match på hemmais lyckades man inte knyta ihop säcken. Leafs förlorade sina två sista hemmamatcher i serien med 1–6, något som ser ut att få reella konsekvenser under sommaren.

När general managern Brad Treliving träffade media under en presskonferens på torsdagen stack han inte under stolen med att det behövs förändringar i laget.

– Det kommer att ske förändringar framöver, säger Treliving enligt TSN.

– Det finns ett DNA i laget som måste förändras. Om man gång på gång hamnar i samma resultat, då är det något i DNA:t som måste ändras. Det ansvaret ligger på mig framöver.

– Vi har nu påbörjat planeringen, även om det är tidigt, för att bygga ett lag inför säsongen 2025/26.

Lämnar Mitch Marner Toronto Maple Leafs?

Om det laget kommer att innehålla Mitch Marner eller inte är den stora frågan just nu. De flesta insiders verkar överens om att stjärnforwardens framtid finns på annat håll, då hans kontrakt löper ut 1 juli och 28-åringen blir unrestricted free agent.

Brad Treliving vill varken säga bu eller bä.

– Mitch och jag hade ett samtal (under exitmötena). Jag sa att vi skulle ta ett steg tillbaka, andas lite… Vi kommer att ha interna möten, och jag kommer att ta kontakt med Mitchs agent, säger general managern.

– Vi får se hur allt det här utvecklar sig… Och han har ett ord att säga till om i processen.

Oklar framtid för John Tavares

Tidigare lagkaptenen John Tavares, 34, sitter också på ett utgående kontrakt. Han har själv uttryckt optimism kring möjligheterna att förlänga kontraktet med klubben, men Treliving vill inte kommentera den eventuella förhandling som pågår.

Marner har just spelat ut sitt sexårskontrakt värt 10,93 miljoner dollar per säsong medan Tavares avslutat sitt sjuårskontrakt värt elva miljoner dollar per år. Brad Treliving säger att det inte är någon garanti att Leafs kan ersätta dessa stjärnspelare om de lämnar klubben, trots att det ger dem en hel del lönetaksutrymme att jobba med.

– Det finns inget hockeyträd att bara plocka spelare från, säger han.

– Vårt jobb är att undersöka våra alternativ. Vi måste gå igenom processen med Mitch. Vår stab måste utvärdera alla våra möjligheter. Vi kanske måste förändra en del. Men det är hypotetiskt. Vi måste vara förberedda på alla scenarier.

Mitch Marner satte personbästa med 102 poäng i grundserien medan John Tavares noterades för 74 poäng på 75 matcher.