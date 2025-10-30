Stjärnans fina gest – hoppade in som coach efter vännens tragedi

När hans nära vän drabbades av en ofattbar tragedi ryckte Brad Marchand ut. Veteranforwarden lämnade temporärt sitt Florida Panthers för att coacha ett ungdomslag hemma i Kanada när den ordinarie tränarens tioåriga dotter gått bort.

Paul Maurice gav Brad Marchand tillåtelse att lämna laget temporärt. Foto: Jim Rassol-Imagn Images

Brad Marchand är kanske mest känd som ”Råttan” på isen. Men utanför den har han alltid haft ett stort hjärta.

Florida Panthers forward fick ledigt från sitt jobb som NHL-spelare för att hoppa in som coach för March & Mill Co. Hunters U18-lag i sin kanadensiska hemprovins Nova Scotia. Detta efter att lagets ordinarie tränare och Marchands nära vän JP MacCallums drabbats av en enorm tragedi sedan hans tioåriga dotter, Selah, gått bort i cancer.

– Den här gesten speglar den sanna andan i hockeygemenskapen i Nova Scotia, en som bygger på medkänsla, lojalitet och samhörighet som sträcker sig långt bortom isrinken, sade ligapresident Paul Graham i ett uttalande.

– Våra tankar går till JP, hans nära och kära samt hela Hunters-organisationen.

Brad Marchands stöd till vännen i tragedin

Matchen, där Hunters mötte Halifax Macs, fungerade som en insamling till stöd för familjen MacCallum. En av Marchands matchtröjor lottades ut under matchen, och en länk för online-donationer har också publicerats.

Our 1-on-1 with Marchy, as he opens up about the heartbreaking loss felt across the hockey community, and reflects on the pride he has for his roots, his friends, and the relationships that have shaped his journey. 🏒🇨🇦@nsu18mhl pic.twitter.com/V4lQYLdaUT — High Button Sports (@thehighbutton) October 29, 2025

MacCallum är en nära vän till Marchand och har arbetat med den tvåfaldige Stanley Cup-mästaren under sommarträningen. Han har tränat på olika nivåer inom professionell hockey och var även assisterande tränare för Ungerns herrlandslag mellan 2009 och 2012.

Marchand spelade senast för Panthers i lördags och noterades då för en assist. Han har gjort elva poäng på tio matcher under sin första hela säsong med klubben. Den 37-årige forwarden vann sin andra Stanley Cup-titel i juni efter att ha anslutit till Panthers vid trade deadline. Under sommaren skrev han på en sexårsförlängning med klubben.