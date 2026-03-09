Brad Marchand har spelat skadad under en längre tid.

Nu kan 37-åringen tvingas till operation – och väntas bli borta länge.

Brad Marchand tvingas till lång vila efter skadan. Foto: Bildbyrån

Innan OS var Brad Marchand borta och missade ett antal matcher för Florida Panthers. Han kom däremot tillbaka och spelade sedan de sista matcherna för Florida innan OS-uppehållet. Under OS i Milano stod Marchand över två av gruppspelsmatcher, men spelade ordinarie för Kanada genom hela slutspelet där laget gick till final men förlorade mot USA.

Nu står det däremot klart att Marchand tvingas till en längre vila igen för Florida. Tränaren Paul Maurice berättar att stjärnan riskerar att tvingas till en operation för skadan som har hämmat honom under en lång tid.

– Det kommer att fattas ett beslut kring vad som är den bästa vägen för honom att bli helt återställd. Jag tror att även om han inte blir opererad så pratar vi om en långtidsskada. Detta är inte något som blir bättre på några dagar utan vi pratar minst flera veckor. Han har haft problem med något de senaste månaderna men vi har kunnat hantera det, säger Maurice enligt nhl.com.

Brad Marchand riskerar att missa resten av säsongen

Trots skadan har Brad Marchand ändå stått för en mycket stark säsong i Florida Panthers. 37-åringen har gjort 27 mål och 54 poäng på 52 matcher och är därmed tvåa i både interna skytteligan och interna poängligan.

Det återstår att se om Marchand behöver opereras men oavsett kommer han bli borta en längre tid. Eftersom att Florida Panthers ligger långt från slutspel finns också risken att veteranen kan ha spelat sin sista match för årets säsong.

– Det finns tillfällen när han inte spelade och vi behövde bearbeta skadan innan han kunde komma tillbaka. Nu har det dock nått en punkt där han inte blir bättre länge. Skadan blir bättre sämre. Förhoppningsvis har vi upptäckt det tillräckligt tidigt så att det inte påverkar för mycket. Vi kommer att veta mer senare den här veckan, säger Paul Maurice.

Förra året trejdades Brad Marchand från Boston Bruins till Florida Panthers och han var sedan en av de stora hjältarna när Panthers vann Stanley Cup. Marchand gjorde 10+10 på 23 matcher på vägen till Stanley Cup-titeln.

