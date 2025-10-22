Brad Marchand återvände i natt till Boston för sitt första möte med Bruins sedan trejden till Florida Panthers förra säsongen. Där fick han en hyllning så att han rördes till tårar.

– Jag försökte att inte gråta, säger han till NHL.com efter Panthers 4–3-seger.

Brad Marchand fick en rejäl hyllning under återkomsten till Boston i natt. Foto: AP Photo/Charles Krupa

Beskedet slog ned som en bomb inför trade deadline i mars.

Boston Bruins trejdade sin lagkapten och mångåriga trotjänare Brad Marchand till Florida Panthers efter en säsong full av besvikelse. Trejden avslutade en nästan 16 säsonger lång sejour i Bruins organisation, med närmare 1 100 grundseriematcher i NHL och en Stanley Cup 2011.

Resten är historia. Marchand spelade en nyckelroll i Panthers resa till sin andra raka Stanley Cup-seger i somras och förlängde därefter sitt kontrakt med klubben ända fram till 2031.

I natt var 37-åringen för första gången tillbaka i Boston efter klubbytet. Och det blev en känslosam återkomst för veteranen. Hyllningarna på jumbotronen från Bruins och hemmafansens skanderande av hans namn rörde honom hela vägen till tårar.

– Det var det jag försökte göra. Och så fort jag såg mina barn på skärmen slog det till som en tegelvägg. Bara alla minnen och känslor av allt, alla dessa år och de otroliga stunderna. Allt bara vällde fram i minnet.

Brad Marchand hyllad av publiken i Boston

Publiken hyllade honom i nära tre minuter – från det att videon började spelas tills spelet återupptogs. När pucken väl släpptes igen fylldes arenan av ”Marchy! Marchy!”-rop. Det blev en hyllning långt bortom vad han själv någonsin hade kunnat förvänta sig – eller anse sig värd. Det gav honom också en chans att stänga dörren efter ett tufft avsked i fjol.

– Det var fint på det sättet också, säger han.

– Det följde med mycket känslor i samband med att komma tillbaka. … Det är verkligen en chans att vända blad, för alla inblandade. För dem, för oss. De går vidare med nya saker. De måste också gå vidare. Det handlar inte bara om mig. Det är så det fungerar i den här sporten. Vi har alla vår tid, och den tar slut förr eller senare.

Matchen då?

Brad Marchand spelade en framträdande roll även där. Han lämnade isen med två assist när Panthers tog en 4–3-seger mot Bruins. Segermålet kom från Carter Verhaeghes klubba blott 26 sekunder före slutsignalen, ett mål som Gustav Forsling plockade upp en assist på. Vinsten innebar att de regerande mästarna fick stopp på en fyra matcher lång förlustsvit.

Elias Lindholm gjorde ett av Bruins mål medan Viktor Arvidsson plockade upp en assist. Hampus Lindholm saknas allt jämt med en skada i Bruins försvar.

Boston–Florida 3–4 (0–1, 0–1, 3–2)

Första perioden: 0–1 (1.01) Mackie Samoskevich (Brad Marchand, Anton Lundell).

ndra perioden: 0–2 (22.01) AJ Greer.

Tredje perioden: 1–2 (42.46) Pavel Zacha (Casey Mittelstadt, Viktor Arvidsson), 2–2 (44.47) Elias Lindholm (David Pastrnak, Pavel Zacha), 2–3 (49.59) Eetu Luostarinen (Brad Marchand, Aaron Ekblad), 3–3 (58.29) Morgan Geekie (Casey Mittelstadt, David Pastrnak), 3–4 (59.34) Carter Verhaeghe (Sam Bennett, Gustav Forsling).