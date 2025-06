TV: Här avgör ”Råttan” – i 89:e minuten

Florida Panthers utjämnar Stanley Cup-finalen – efter galet drama till 5–4.

I 89:e (!) minuten klev ingen mindre än Brad Marchand fram som stor hjälte i förlängningen.

Foto: Bildbyrån (montage).

Edmonton Oilers pekade på förhand ut som favoriterna att lyfta Stanley Cup-bucklan, men när finalen nu vänder till Florida är ställningen 1–1 i matcher. Detta efter natten drama där Brad Marchand till slut blev den stora förgrundsfiguren efter att han, med sitt andra mål för dagen, avgjort till 5–4 – i minut 89 (!).



– Det här visar vad en bra klubbledning betyder. De trejdade till sig Marchand på deadline för att ge laget den där extra kryddan man ansåg sig behöva för att kunna försvara mästartiteln, säger Wayne Gretzky i TNT:s sändningen av matchen.



Passningen kom från finske lagkamraten Anton Lundell, vilket gav ”Råttan” ett friläge. Väl där gjorde han inget misstag.



Se matchens höjdpunkter i spelaren ovan.

Bäst när det gäller

Som Wayne Gretzky är inne på plockades Brad Marchand in i Florida Panthers så sent som i mars. Därifrån blev det fyra poäng på tio grundseriematcher, innan den 37-årige bråkstaken återigen höjde sitt spel när det gällde som mest.



De två målen i nattens match gör att Marchand nu är uppe i fem fullträffar och 10 assist över sina 18 matcher i slutspelet – MEN de gör honom även historisk på flera vis.



Först och främst är det första gången i en Stanley Cup-final som en spelare först nätar i numerärt underläge under ordinarie tid, för att sedan avgöra i OT. Men kanske mer imponerande är att han nu är uppe i 15 (!) matchvinnande mål i slutspel i karriären. En siffra som ingen annan aktiv spelare toppar.



Edmonton Oilers – Florida Panthers: 4–5 OT (3–2, 0–2, 1–0, 0–1)

Edmonton: Evander Kane, Evan Bouchard, Leon Draisaitl, Corey Perry.

Florida: Sam Bennett, Seth Jones, Dmitry Kulikov, Brad Marchand (2).