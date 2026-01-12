Arvidsson hjälte – med matchens enda mål

Boston-seger med 1–0 mot Pittsburgh

Bostons femte seger på de senaste sex matcherna

Viktor Arvidsson avgjorde för Boston

Boston vann med 1–0 på hemmaplan mot Pittsburgh i NHL. Målet gjordes av Viktor Arvidsson, inskickat redan i första perioden.

Segern var Bostons femte på de senaste sex matcherna.

Detroit nästa för Boston

Resultatet innebär att Boston ligger kvar på fjärde plats i Atlantic division och Pittsburgh på femte plats i Metropolitan division.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 14 januari. Då möter Boston Detroit i TD Garden 01.30. Pittsburgh tar sig an Tampa Bay hemma 01.00.

Boston–Pittsburgh 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

NHL, TD Garden

Första perioden: 1–0 (11.00) Viktor Arvidsson (Henri Jokiharju, Casey Mittelstadt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 4-0-1

Pittsburgh: 3-0-2

Nästa match:

Boston: Detroit Red Wings, hemma, 14 januari 01.30

Pittsburgh: Tampa Bay Lightning, hemma, 14 januari 01.00