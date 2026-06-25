Fabian Lysell kan bli free agent inför nästa säsong.

Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy

Nästa vecka är det free agency i NHL där spelarna utan kontrakt kan kliva ut på öppna marknaden från och med 1 juli. Alla utgående NHL-avtal löper ut till 30 juni och för spelarna som blir "restricted free agents" behöver NHL-klubbarna erbjuda ett kvalificerande bud för att behålla spelarens rättigheter. Annars förlorar klubben rättigheterna och spelaren blir "unrestricted free agent" och således tillgänglig på marknaden.

Om bara ett par dagar ska de kvalificerande buden skickas in och det blir känt vilka spelare som släpps och vilka spelare som behålls av sina klubbar.

Boston Bruins kan släppa Fabian Lysell

En spelare som befinner sig i ett osäkert läge just nu är Fabian Lysell i Boston Bruins. Hans rookie-kontrakt med Boston löper nu ut och Bruins behöver kvalificera honom för att behålla hans rättigheter – om de inte enas om ett nytt kontrakt innan dess.

På en presskonferens berättade Boston Bruins general manager Don Sweeney att alla blivande RFAs har fått besked gällande om de får ett kvalificerat bud eller inte. När Sweeney sedan fick en direkt fråga om Lysells status och ifall han kommer att bli kvar i Boston valde Sweeney att avböja att kommentera svensken.

Därmed är det troligt att Fabian Lysell kan få lämna Boston Bruins om han inte får ett kvalificerande bud. I sådana fall skulle han bli free agent och kunna förhandla och skriva på för vilken NHL-klubb som helst på den öppna marknaden.

Har bara spelat tolv NHL-matcher – trots succén i AHL

Fabian Lysell var en stor talang som ung när han kom fram i Frölunda och dominerade i klubbens juniorlag. Han flyttade sedan oväntat till Luleå som 17-åring där han tog plats i SHL och stod för 2+1 på 26 matcher. Han var sedan också en av Sveriges bästa spelare vid både U18-VM 2021 och JVM 2022 men vid 2023 års JVM gick Lysell poänglös genom alla sju matcher.

2021 valdes Fabian Lysell i förstarundan, som 21:a spelare, av Boston Bruins. Säsongen 2021/22 spelade han för Vancouver Giants i WHL och imponerade med 83 poäng på 65 matcher. Han tog sedan steget till AHL för spel i farmarlaget Providence Bruins.

Trots flera starka säsonger i AHL, där Lysell har gjort 37, 50, 34 och 42 poäng, har han inte fått chansen i NHL. Han spelade tolv matcher för Boston Bruins säsongen 2024/25 och noterades för 1+2, men han tillbringade sedan hela den gångna säsongen i farmarlaget.

Det återstår att se om Bruins släpper svensken och ifall han får chansen i en annan NHL-klubb i stället.