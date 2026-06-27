Fabian Lysell får lämna Boston.

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BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har inte varit många spelare som har trejdats under lördagens draft. Däremot har de få trejder som varit innehållit svenskar, för det mesta.

Nu har även Fabian Lysell en ny klubb.

Svensken tillhör nu istället Colorado Avalanche. Övergången kommer efter att 23-åringen tillhört Boston Bruins i fyra raka säsonger. Det har däremot bara blivit tolv NHL-matcher för forwarden.

Den här säsongen gjorde han 42 poäng på 57 matcher i AHL för Providence Bruins. Till nästa säsong är svensken en restricted free agent. Det återstår nu att se om Colorado väljer att lämna ett kvalificerande erbjudande till honom.

Fabian Lysell spelade i Sverige för Frölunda men valde under sin U18-säsong att lämna för Luleå. Därefter blev det spel i Vancouver Giants i WHL en säsong. Boston draftade honom som spelare nummer 21 i draften 2021.

Åt andra hållet går alltså Ivan Ivan som är lika gammal.