Sorgen i NHL – Washington-profilen död

Bobby Gould blev 69 år gammal.

Foto: X (Washington Capitals & Boston Bruins).

Innan både Nicklas Bäckström och Calle Johansson tog sig in på topp fem-listan över flest grundseriemather i Washington Capitals historia var det tvungna att kliva förbi Bobby Gould. Den kanadensiske forwarden som var ett konstant inslag i truppen mellan 1981 och 1989, och var lagkamrat med Bengt-Åke Gustafsson under sju av säsongerna.

Nu sörjer hela NHL Goulds bortgång vid 69 års ålder.

"Utanför isen var Gould uppskattad för de relationer han byggde och den positiva inverkan han hade på sin omgivning. Våra tankar går till hans familj, vänner och före detta lagkamrater under denna svåra tid. Han kommer att bli varmt ihågkommen, och vi framför våra djupaste kondoleanser till alla som kände och älskade honom", skriver Washington Capitals på X.

Efter tiden i Washington representerade Boston Bruins. Det första, och enda året. (1990), där nådde laget Stanley Cup-finalen. Under karriären var Gould finalist till Selke Trophy vid två tillfällen. Det efter imponerande säsonger 1982/83 och 1986/87.