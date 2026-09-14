Veteranen blir NHL-kapten – igen

Bo Horvat är ny lagkapten för New York Islanders.

Foto: USA Today Sports

En av NHL:s främsta veteraner kommer återigen att bära ett ”C” på bröstet.

På måndagen meddelade New York Islanders att forwarden Bo Horvat har utsetts till den 16:e lagkaptenen i klubbens historia.

Horvat tar över rollen efter Anders Lee. Lee hade varit Islanders lagkapten sedan John Tavares skrev på för Toronto Maple Leafs 2018, men lämnade klubben efter att ha skrivit på ett treårskontrakt med Utah Mammoth i juli.

Det är inte första gången som den 31-årige Horvat utses till lagkapten. Under sin tid i Vancouver Canucks var han lagets kapten under delar av fyra säsonger, innan Islanders trejdade till sig honom i januari 2023.

Bo Horvat ny lagkapten för New York Islanders

Horvat har varit en viktig del av Islanders laguppställning sedan flytten till Long Island. Han har snittat över 30 mål under var och en av sina tre hela säsonger i klubben och noterade bland annat karriärens då bästa notering med 33 mål under säsongen 2023/24.

Den gångna säsongen, trots att han missade 14 matcher på grund av en skada, gjorde London, Ontario-födde Horvat 31 mål och 26 assist för totalt 57 poäng. Det gjorde honom till Islanders främste målskytt och lagets näst bäste poängplockare bakom Mathew Barzal.

Under sin tid i Islanders har Horvat gjort fler mål (99) och poäng (198) än någon annan spelare som har burit klubbens blåorange färger. Han har hjälpt laget att kvalificera sig för Stanley Cup-slutspelet två gånger, men Islanders åkte ut i den första rundan mot Carolina Hurricanes både 2023 och 2024. De två senaste säsongerna har laget missat slutspelet.

På 881 grundseriematcher i NHL har Horvat noterats för 300 mål och 318 assist, vilket ger totalt 618 poäng. I slutspelet har han dessutom gjort 21 poäng på 34 matcher.

Fakta: New York Islanders alla lagkaptener

Ed Westfall 1972–1977

Clark Gillies 1977–1979

Denis Potvin 1979–1987

Brent Sutter 1987–1991

Patrick Flatley 1991–1996

Bryan McCabe 1997–1998

Trevor Linden 1998–1999

Kenny Jönsson 1999–2000

Michael Peca 2001–2004

Aleksej Jasjin 2005–2007

Bill Guerin 2007–2009

Doug Weight 2009–2011

Mark Streit 2011–2013

John Tavares 2013–2018

Anders Lee 2018–2026

Bo Horvat 2026–

Utan kapten: 1996/97 och 2000/01.