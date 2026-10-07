Klubbarna pekas ut: Där kan Edvinsson hamna

Var hamnar Simon Edvinsson härnäst?

Foto: Rick Osentoski-Imagn Images

Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

När dramat i Hockeytown fortsätter börjar vissa undra var en potentiell ny adress skulle kunna vara för Simon Edvinsson.

Detroit Red Wings är fortfarande utan den store svenske backen. Parterna har inte kommit överens om ett nytt kontrakt, och Edvinsson ska enligt uppgift ha begärt att bli trejdad.

Som ett resultat skulle flera lag kunna dra nytta av att plocka in den tidigare förstarundsvalda spelaren. Han har storleken, spelförståelsen och den offensiva touchen som gör honom till en lovande tvåvägsback.

I tisdagens avsnitt av Daily Faceoff LIVE diskuterar Tyler Yaremchuk och Carter Hutton vilka lag som skulle kunna gynnas av att värva Edvinsson.

San José pekas ut

Carter Hutton: ”Jag tänker på många olika lag, men av olika anledningar också. Jag tänker på Pacific Division. Om man ska skicka bort honom från East så skickar man honom till San Jose eller Anaheim. Lag som skulle kunna behöva en ung pusselbit som passar in i den mallen. Eller så finns den andra faktorn – vi har pratat om det här mycket – som Columbus, eller hur? Du går ut och skaffar Matthew Knies. Du har Adam Fantilli på kontrakt. Werenski hängande lite över huvudet på dig. Är han en pusselbit som kommer in, där han och Danton Heinen skulle kunna vara en lösning som håller över lång tid?

Det intressanta för mig är: vad vill Detroit ha för honom? Handlar det om att man vill ha framtida tillgångar [draftval/talanger], eller behöver man spelare som kan komma in och hjälpa till direkt?”

Tyler Yaremchuk: ”Du nämnde Pacific Division. San Jose skulle passa honom perfekt, eller hur? Tänk dig honom styrandes ett powerplay tillsammans med resten av de där ungdomarna. Om Detroit vill ha en bra ung forward tillbaka så har San Jose gott om dem. Jag vet att de just draftade Keaton Verhoeff nu i år, men man kollar på en forwardsuppsättning som har Celebrini, Smith, Misa, Chernyshov, och Stenberg som nu klivit in i ligan och redan ser bra ut. Det finns helt enkelt så många bra unga forwards där. Jag tror verkligen att San Jose skulle kunna gräva lite i sin hög av framtida tillgångar och ringa ett samtal angående Simon Edvinsson.”