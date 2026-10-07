Jonas Lagerberg Hoen slog till direkt i sin comeback.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

I det senaste avsnittet av "Framtidens stjärnor" avhandlades talanghetsen i svensk hockey där Örebros Calle Gunnarsson var gäst. I avsnittet blev det även en "JVM-koll" där Simon Eld och Martin Jansson plockar ut två spelare som kan slå sig in i Junior-VM med en stark höst.

Ett av namnen som lyfts är Jonas Lagerberg Hoen.

Leksandstalangen blev själv chockad när Ottawa Senators valde honom i första rundan i NHL-draften 2026. Inte minst med tanke på att han hade missat i princip hela säsongen med en tuff skada.

– Det är en kille som alla överraskades av när han blev vald så tidigt. Egentligen borde vi ju ha pratat mer om honom men det är den där skadan som ställde till det, säger Simon Eld.

Under helgen gjorde han däremot sin comeback i Leksands IF, efter närmare ett års frånvaro. Då blev han omgående målskytt. I den andra perioden klev 19-åringen fram och kvitterade till 1-1.

– Han går in i Hockeyallsvenskan, spelar 14 minuter och igen, han är där det händer. Det är en målskytt ut i fingerspetsarna och han kliver fram och styr in en puck, sen får det se ut hur det vill. Jonas Lagerberg Hoen vet hur man gör mål, säger Martin Jansson.

Öst in mål under juniortiden

Under i princip hela juniortiden har Jonas Lagerberg Hoen öst in mål. Sedan han kom till Leksand från Björbo inför U16-året har det varit en spelare som dalaklubben har trott mycket på.

Trots att han alltså missade i princip hela förra säsongen belönades han med ett A-lagskontrakt under sommaren.

– Han spelar ett otroligt rakt spel, han har ett fantastiskt bra skott och kan göra mål på väldigt många olika sätt. Jag tycker det är kul att kolla på hans första J20-säsong: 38 matcher, 27 mål och tre assist, säger Jansson.

Jonas Lagerberg Hoen i Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

I comebacken fick han också chansen mellan två av lagets bästa offensiva spelare. Till kvällens match mot Nybro väntas talangen även få chansen i powerplay.

– Det säger nånting om hur Leksand ser honom när han får kliva in med Passolt och Angle direkt. Det är ingen kille de kommer sätta i en tredje- eller fjärdekedja utan han kommer att få chansen att prestera.

Får vi se Jonas Lagerberg Hoen i junior-VM?

Med tanke på den långa frånvaron är det svårt att veta vilka förväntningar vi kan ha på Jonas Lagerberg Hoen. För även om han är sistaårsjunior tappade han en hel säsongen och den här hösten är hans första på seniornivå. Samtidigt finns det en stor offensiv potential som Leksand vill få fram omgående.

Och börjar målen rulla på är frågan om han kan spela sig hela vägen in i en JVM-trupp.

– Ser vi till JVM, om han kan få en sån säsong som vi tror, då blir det svårt att hålla honom utanför, säger Simon Eld.

Med bara åtta landskamper under junioråren, samtliga under U18-året, och den svåra skadan är det ett långskott till en JVM-trupp. Samtidigt finns det en spetskompetens som få andra, om ens någon junior i Sverige, har.

– Ja, det man behöver i JVM är en sån som kan göra mål, ett kort mästerskap. Utan att sätta för stor press, jag kommer ihåg Lekkerimäkis spetskompetens i JVM i Göteborg. Det här är den spelare som är mest lik honom sen han kom fram för tre år sen. Det är en unik spelartyp i Sverige, avslutar Jansson.

Se hela avsnittet här!