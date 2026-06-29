Beskedet: Nils Höglander trejdas

Nils Höglander. Foto: Bildbyrån.

Nashville Predators har varit aktiva på trejdmarknaden och har bland annat bytt till sig Jack Drury. Nu slår man till med ett nytt drag. Nu trejdar de till sig Nils Höglander från Vancouver Canucks. Han kostar ett tredjerundeval i NHL-draften år 2029, meddelar de båda klubbarna via sina sociala medier.

25-årige Höglander valdes i andrarundan, som spelare nummer 40 totalt, av Vancouver i 2019 års draft. Han gjorde sen sin debut i NHL säsongen 20/21 och har gjort alla sina 331 NHL-matcher för Canucks.

Avslutade säsongen med skada

Säsongen 23/24 var Höglanders bästa i Vancouvertröjan. Då gjorde han 24 mål och totalt 36 poäng.

Den gångna säsongen gjorde han fem poäng på 38 matcher i NHL och skulle sen representera Sverige i VM, men en skada i en av träningsmatcherna inför turneringen gjorde att han tvingades avstå.

Han sitter på ett kontrakt värt tre miljoner dollar per år, som sträcker sig till 2028.

Brendan Gallagher till Vancouver

Efter att Vancouver trejdat bort svensken bytte de istället till sig Montreal Canadiens trotjänare Brendan Gallagher. 34-åringen byts bort efter att ha gjort över 900 matcher för Canadiens. Han har ett år kvar på sitt kontrakt, värt 6,5 miljoner dollar. Montréal behåller 50 procent av lönen - men får ingenting i utbyte.

Gallagher, som spelade sin juniorhockey i Vancouver Giants i WHL, bad själv om att bli trejdad "hem" till Vancouver.