Beskedet - när löftet skriver NHL-kontrakt

Elton Hermansson skriver på sitt första NHL-kontrakt. Foto: Bildbyrån (montage).

Det var svårt att missa det enorma genombrott som Elton Hermansson stod för i Hockeyallsvenskan under den gångna säsongen. Ett genombrott som kom efter en hemflytt efter tiden i Örebro, och som för några veckor sedan tog honom hela vägen till första rundan av NHL-draften.

Nu har den 18-årige forwarden också skrivit på sitt första NHL-kontrakt.

Los Angeles Kings gick ut med nyheten under onsdagen, som innefattar ett treårigt rookie-avtal med NHL-klubben. Något som flera av de andra svenskarna valda i första rundan av samma draft också belönats med.

Elton Hermansson gick som spelare 19 efter säsongen som toppades med ett U18-VM där löftet inte bara spelade hem guldet, utan också utsågs till bästa forward, samt gjorde delat flest poäng.

"Planen är att Elton ska representera MoDo"

Men vad innebär då detta för MoDo Hockey? Jo, förutom pengarna som trillar in genom NHL-avtalet (315 000 dollar uppdelat mellan klubbarna som spelaren representerat de fyra senaste säsongerna) kommer också ett besked om 2026/27-säsongen.

LA Kings skriver i sitt pressmeddelande att Hermansson inte kommer att delta under deras camp i höst, och att han därefter väntas spela i Hockeyallsvenskan.

"Planen är alltjämt att Elton ska representera MoDo Hockey kommande säsong", skriver MoDo också på sina sociala medier.

– Vi gläds med Elton och det är bara att gratulera honom och Los Angeles. Det ska bli roligt att fortsätta följa hans utveckling på nära håll, säger sportchefen Henrik Gradin i samma inlägg.