Luleåtalangen lyfts fram – som outsider inför NHL-draften

Benjamin Nyström rankas högt inför NHL-draften 2027. Photo: Magnus Andersson / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

NHL-draften är ett drygt halvår bort och det är fortfarande inte ens klart var den kommer att hållas. Det hindrar förstås inte talangutvärderare i Nordamerika att scouta och lista talangerna i årskullen med spelare födda mellan 16 september 2008 och 15 september 2009.

Bland svenskarna är det framför allt MoDo Hockeys jättelöfte Milan Sundströms och Frölunda HC:s skicklige forward Bosse Meijer som omnämnts. Det är också de blågula spelare som rankats högst av The Athletics Corey Pronman när han presenterar sin senaste ranking.

På den är Sundström åtta och Meijer tolva.

Benjamin Nyström lyfts fram – inför NHL-draften 2027

Men ytterligare en svensk tar sig in på hans topp-25, en norrbottning det inte alls pratats lika mycket om. Det handlar om forwarden Benjamin Nyström, som rankas som 22:a spelare av Pronman. 17-åringen gjorde stor poängsuccé i U18-serien ifjol och har fortsatt producera i Luleås U20-lag den här säsongen med 21 poäng (11+10) på 18 matcher.

"Nyström är en intressant talang med tanke på kombinationen av storlek och skicklighet", skriver Pronman. "Han är stark i en-mot-en-situationer, framför allt i omställningsspelet där han kan utnyttja sin stora kroppshydda och sina puckegenskaper för att ta sig in mot mål. Även spelförståelsen är god, och han visar prov på fin blick för spelet genom att regelbundet hitta passningsvägar när tempot i spelet sjunker."

Det enda som ligger honom i fatet, enligt Pronman, är farten.

"Han arbetar hårt, men är ingen explosiv skridskoåkare. Det finns frågetecken kring hans faktiska speltempo och huruvida han kan hänga med i NHL. Han bedöms ha potential att bli en forward för en andrakedja eller tredjekedja."

Landon DuPont favorit att gå etta i NHL-draften

Benjamin Nyström har Bodens HF som moderklubb, men har representerat de senaste tre säsongerna. Han har även varit given i de svenska juniorlandslagen senaste året och svarade för fyra poäng på fyra matcher i Hlinka Gretzky Cup som sent som i augusti.

Toppar Corey Pronmans ranking gör den kanadensiske backen Landon DuPont, som spelar för University of Michigan i NCAA. Han följs av landsmannen Dima Zhilkin som vräker in poäng för Saginaw Spirit i juniorligan OHL just nu. Bakom dessa finns schweiziske forwarden Jonah Neuenschwander från Biel och ryske Nazar Privalov, center i CSKA Moskva i KHL.