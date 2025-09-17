Mikael Backlund blir kvar i Calgary Flames till 2028.

Den 36-årige NHL-kaptenen förlänger sitt kontrakt inför 2025/26-säsongen.

Mikael Backlund under Hockey-VM 2025 och i Calgary Flames. Foto: Bildbyrån (montage).

”Han har varit tydlig med att han vill spela hela sin karriär i Calgary”



Så lät det så sent som i augusti då Sportsnets imiterade Elliotte Friedman uttalade sig om Mikael Backlunds kontraktssituation inför 2025/26. 36-åringen från Västerås satt då på ett utgående kontrakt, med 2026 som slutdatum, men hade fortfarande kvar sitt mål om att spela i NHL-organisations nya arena.



Nu, med den nya säsongen runt hörnet, meddelar Flames att man kommit överens med svensken om en förlängning.



Avtalet Backlund skrivit på gäller över ytterligare två säsonger (till 2028), vilket gör att han nu kan få chansen att inviga Scotia Place, arenan som väntas vara färdigbyggd till 2027 och redo för spel till säsongen 2027/28.



Lönetaksträffen för svenskens tidigare kontrakt (skrevs 2023) var 4,5 miljoner dollar. Denna överenskommelse tar honom ner till 3,25.

En av Calgarys största någonsin

Mikael Backlund valdes av just Calgary Flames i första rundan av NHL-draften 2007, och därefter har han även spelat hela sin NHL-karriär i tröjan. Detta innefattar 17 säsonger, 1066 matcher och 563 poäng. Fullföljer han detta nya kontrakt i NHL-laget skulle 2027/28 bli hans 20:e säsong.



Endast Jarome Iginla har spelat fler matcher än svensken i Flames historia. Lägg sedan till att han även är sjua i klubbens poängliga genom tiderna så förstår ni att han är en av klubbens största någonsin.



2024/25 stod Backlund för 15 mål och 17 assist under vad som var hans andra säsong som kapten för laget. Därefter blev det VM-brons i Stockholm med Sverige. Där var det endast Leo Carlsson, Lucas Raymond och Elias Lindholm som stod för fler poäng än veteranen.

Source: Mikael Backlund @ Elite Prospects