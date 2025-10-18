Axel Sandin-Pellikka har presenterat sig i NHL. I natt gjorde den svenske backtalangen sitt första mål, när Detroit 2-1-besegrade Tampa Bay efter förlängning.

– Det är en dröm som blir verklighet, säger svensken efter att ha spräckt målnollan.

Axel Sandin-Pellikka har fått en flygande start på NHL-karriären. Hans Detroit Red Wings radar upp segrar, och han själv får mycket förtroende. Nu har den svenske backtalangen dessutom gjort sitt allra första mål i världens bästa liga.

Det var i nattens match mot Tampa Bay som ”ASP” skickade iväg en puck från halvdistans. Pucken studsade sedan lurigt framför målvakten Andrej Vasilevskij, och hittade nätet. Målet betydde 1-0 för Detroit.

I femte matchen kom det första målet för den forne Skellefteåstjärnan.

– Otroligt. Det är såklart en dröm som blir verklighet. Jag gjorde ett mål, ett par andra bra saker, och vi vann matchen, säger han enligt nhl.com.

Det var dessutom inte bara hans första mål – utan också hans första poäng i NHL-karriären. Han blev den tredje yngste backen att göra mål för Detroit de senaste 35 åren, skriver klubben på sin hemsida.

– Jag var inte säger om pucken träffade (Mason) Appleton innan den gick in, men han pekade på mig. Så fort han gjorde det började jag bara skrika. Jag vet inte vad som hände, men det var otroligt.

TV: Se Axel Sandin-Pellikkas första NHL-mål

Detroit som lag går dessutom som tåget. Efter en 5-1-förlust mot Montréal i premiären har laget radat upp fyra raka segrar. I natt var det kaptenen Dylan Larkin som klev fram i övertidsspelet och satte det avgörande 2-1-målet, efter att JJ Moser gjort 1-1-målet för Tampa Bay. Victor Hedman hade en assistpoäng på Tampa Bays enda mål.

Tampa har, å sin sida, haft en betydligt tuffare säsongsstart med fyra förluster på de fem inledande matcherna.

Så sent som igår natt gjorde en annan svensk, Filip Hållander, sitt första mål i NHL.