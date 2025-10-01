Pellikka hyllas – efter ny poäng: ”Var en faktor”

Axel Sandin Pellikka har gjort en fin försäsong med Detroit Red Wings. I nattens 3-1-seger mot Chicago Blackhawks skrev talangen återigen in sig i poängprotokollet.

– Jag tycker att överlag i kväll var Axel etta eller tvåa på vår blålinje, säger huvudtränaren Todd McLellan efter matchen.

Axel Sandin-Pellikka har gjort en fin försäsong.

Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån.

Detroit har flera spännande svenska spelare på väg fram i sin organisation. På försäsongen har de också börjat ta för sig, och mot Chicago var det inget undantag.

Efter bara tre och en halv minut spelade Elmer Söderblom fram J.T. Compher till 1-0 för Red Wings. Ett par minuter senare kom 2-0 när Michael Brandsegg-Nygård slog till igen. Norrmannens mål assisterades då av Dylan Larkin och Axel Sandin Pellikka.

I den andra perioden utökade sedan Lucas Raymond till 3-0, assisterad av Jonatan Berggren. Där var matchen död även om Chicago fick in ett tröstmål i den sista akten via Colton Dach.

Vi är nu inne i oktober och NHL-trupperna blir mindre och mindre. Det återstår nu att se hur Detroit Red Wings ställer upp i premiären, men klart är att Axel Sandin Pellikka har ökat sina chanser att få vara med där.

– Om vi tar den här kvällens match tycker jag att han gjorde en stabil prestation. I vår del tycker jag att han hanterade pressen och födde spel från rödlinjen. Han var dynamisk och flyttade runt pucken. Så han var en faktor. Han var inte någon jag gick in i coachrummet efteråt och oroade mig för eller pratade om. Förutom om det positiva, det var några andra där bak som behöver bli bättre, säger huvudtränare Todd McLellan, enligt Detroit Hockey Now.