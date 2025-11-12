Toronto Maple Leafs håller andan.

Storstjärnan Auston Matthews klev av skadad i nattens rivalmöte mot Boston Bruins.

– Jag vet inte hur det är med honom, säger tränaren Craig Berube efter matchen.

Auston Matthews fick kliva av efter en tackling från Nikita Zadorov. Foto: Derik Hamilton/AP Photo/Alamy & NHL/Skärmdump

Toronto Maple Leafs åkte på en tung förlust i nattens klassikermöte mot Boston Bruins.

Som om det inte vore nog förlorade laget även sin storstjärna och lagkapten Auston Matthews i förlusten. Matthews klev av i mitten av andra perioden efter en tackling av Bostons backbjässe Nikita Zadorov. Efteråt hade Toronto-tränaren Craig Berube ingen uppdatering om stjärnans status.

– Jag vet inte hur det är med honom. Jag kan inte ge någon tidslinje eller bedömning om hur allvarligt det är. Om jag ska vara ärlig är jag inte ens säker på var han är skadad just nu, säger Berube om Matthews och uttrycker sedan en frustration över tacklingen:

– Jag tycker personligen att det är en utvisning, men det är inte jag som dömer. Jag gillar inte den tacklingen. Han (Auston) är i en sårbar position. Men det finns inget jag kan göra åt saken.

Nikita Zadorov försvarar däremot tacklingen och ser inget fel med sin satsning mot Auston Matthews.

– Det är bara en normal situation. Jag tacklar honom egentligen inte. Jag träffar bara med min högra axel, och 99 procent av mina tacklingar i NHL är med min högra axel. Jag vet inte ens om det var då han blev skadad eller vad som hände. Det fanns ingen intention från min skada att skada honom. Jag spelar bara tufft mot det andra lagets toppspelare, det är mitt jobb oavsett vilka vi möter, säger Zadorov.

Auston Matthews went to the Leafs dressing room after taking this hit from Zadorov pic.twitter.com/MxVL6cyPNH — TSN (@TSN_Sports) November 12, 2025

Hampus Lindholm målskytt för Boston Bruins

Matchen då?

Jo, Hampus Lindholm-effekten fortsätter för Boston Bruins. Sedan Lindholm återvände från skada har Boston nämligen vunnit sju raka matcher, inklusive nattens match. Det blev 5-3 till Bruins och Lindholm klev nu även in och hade en avgörande roll bakom segern. Toppbacken sköt nämligen säsongens första mål samt spelade fram till ett av Bostons mål för 1+1 i matchen.

Annars var David Pastrnak det stora utropstecknet för Bruins, som vanligt. Han stod för 2+1 och hans två fullträffar gör att tjecken nu har passerat milstolpen 400 mål i NHL. Han är den blott tredje tjecken att lyckas med bedriften, tidigare har även Jaromir Jágr och Patrik Elias gjort över 400 NHL-mål.

För Toronto Maple Leafs stod Oliver Ekman Larsson för ett mål medan William Nylander noterades för en assist i förlusten.

Boston Bruins – Toronto Maple Leafs 5–3 (3-1,1-1,1-1)

Boston: David Pastrnak 2 (10), Pavel Zacha (5), Hampus Lindholm (1), Alex Steeves (1).

Toronto: Steven Lorentz (1), Bobby McMann (4), Oliver Ekman-Larsson (2).

