Arvid Söderblom har hållit nollan i NHL för första gången. Det när Chicago Blackhawks vann med 4-0 mot Utah Mammoth under söndagskvällen.

Arvid Söderblom i Chicago Blackhawks.

Foto: Charles LeClaire-Imagn Images.

I den 104:e matchen kom den äntligen, den första nollan. Arvid Söderblom spikade i natt igen mot Utah och räddade 22 av 22 skott. Med det tog han Chicago till en efterlängtad seger och själv blev det en stor milstolpe.

Den svenska målvakten gjorde debut i ligan redan för fyra år sedan. Och i natt kom alltså äntligen den första hållna nollan i karriären.

— Det kändes fantastiskt. Det har dröjt länge, med många upp- och nedgångar, men att äntligen få det gjort kändes riktigt bra. Laget gjorde ett grymt jobb framför mig i dag och vi satte vår defensiv felfritt. Det var verkligen bra, säger han själv till NHL.com efter matchen.

Teuvo Teräväinen gjorde två mål i matchen samtidigt som Nick Foligno och Landon Slaggert var de övriga målskyttarna. I slutet av matchen spelade Blackhawks också för att Arvid Söderblom skulle få hålla sin första nolla i NHL-karriären.

Senaste gången han faktiskt höll nollan var säsongen 21/22 i AHL med Rockford Icehogs.

— Livet som andremålvakt innebär att man ibland får några tuffa matcher, och vi har lämnat honom lite i sticket vid några tillfällen. Jag tror att alla verkligen var glada för hans skull. Han är en fantastisk lagkamrat, ett riktigt proffs, sköter sitt och gör sitt jobb, så killarna på bänken var verkligen sugna på att lösa det här för honom, säger tränaren Jeff Blashill.