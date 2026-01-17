Uppgifter: Storstjärnan på väg bort – kan trejdas

New York Rangers har öppnat för att släppa flera spelare.

Enligt Sportsnets Elliotte Friedman ser stjärnan Artemij Panarin då ut att vara på väg bort från klubben.

Artemij Panarins dagar i New York Rangers ser ut att vara räknade. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Under gårdagen gick New York Rangers ut med ett officiellt uttalande från general managern Chris Drury. Där menade GM Drury att klubben kommer att genomgå en ”retool” i stället för en ”rebuild”. Som en del av det kommer Rangers att göra stora förändringar i truppen och är beredda att offra några av lagets stjärnspelare för att bygga om laget i hopp om att kunna bli konkurrenskraftiga igen.

Nu kommer även uppgifter om den första spelaren som ser ut att lämna Rangers efter beskedet.

Artemij Panarin erbjuds inget kontrakt av New York Rangers

Sportsnets insider Elliotte Friedman uppger nämligen att storstjärnan Artemij Panarin troligtvis kommer att skeppas iväg av Rangers innan trade deadline i mars. Enligt Friedman ska New York Rangers ha informerat Panarin och hans agent att klubben inte är intresserade av att erbjuda honom ett nytt kontrakt efter säsongen. Därför kommer Rangers i stället att utforska trejdmarknaden för stjärnan och försöka hitta en ny klubb för 34-åringen.

Panarin har en ”no movement-klausul” i sitt kontrakt men skulle själv kunna häva klausulen för att få komma till en annan klubb där han antingen har chansen att vinna Stanley Cup i år, eller där han kan få ett nytt kontrakt inför framtiden.

Artemij Panarin kom till New York Rangers 2019 när han, som free agent, skrev på ett maffigt sjuårskontrakt med ett totalt värde på över 750 miljoner kronor. Panarin har en lönetaksträff på hela 11,64 miljoner dollar, och det kan bli en utmaning för ett annat lag att ta över hela Panarins lön. Bara sex spelare i NHL har en högre ”cap hit” än den ryske stjärnan.

Den här säsongen har Artemij Panarin gjort 51 poäng på 47 matcher och han leder därmed Rangers interna poängliga överlägset. Hans bästa säsong i karriären kom för bara två år sedan, 2023/24, då Panarin gjorde hela 120 poäng på 82 matcher och kom fyra i NHL:s poängliga bakom Nikita Kutjerov, Nathan MacKinnon och Connor McDavid. Under sin karriär har Panarin även spelat för Chicago Blackhawks och Columbus Blue Jackets. Totalt har han gjort 921 poäng på 799 matcher i NHL.

Source: Artemi Panarin @ Elite Prospects