Efter nästan sex år lämnade Artemij Panarin New York. Nu har den ryska stjärnan trejdats till Los Angeles Kings – där han direkt skrev på för två nya år.

— Jag kände att deras erbjudande sa ”vi är inte säkra på om vi vill ha kvar dig eller inte”, säger storstjärnan till NHL.com.

Artemij Panarin lämnade New York för Los Angeles.

Foto: Wendell Cruz-Imagn Images.

Artemij Panarin var under sina år i New York stadens största ishockeystjärna. Ryssen skrev på som free agent för klubben 2019. Säsongen 23/24 var den bästa i hans karriär med 120 poäng på 82 matcher. Forwarden har också varit en av få spelare den här säsongen som har producerat.

Med 57 poäng på 52 matcher var han etta i den interna poängligan.

Under veckan valde däremot New York Rangers att trejda honom. Ny adress blev Los Angeles Kings där han bland annat kommer få spela med svensken Adrian Kempe. Omgående skrevs också ett nytt tvåårskontrakt med klubben på. Det trots att det fanns betydligt mer pengar att tjäna på andra ställen.

— Jag känner att jag är en kille som inte tänker så mycket på pengar. Jag vet inte, det kanske låter konstigt men det är inte så viktigt för mig. Nu vill jag bara spela för killarna och för organisationen. Det är vad allt handlar om, men uppenbart är det en kort deal för mig. Eftersom att jag bara vill spela där hade jag inte så många alternativ, berättar han för NHL.com.

Det nya kontraktet är värt 11 miljoner dollar per år.

Därför lämnade Artemij Panarin New York

Rangers har den här säsongen varit ett av seriens sämsta lag. Efter att bara för två år sedan ha vunnit Presidents Trophy, som går till grundseriens bästa lag, har de de senaste säsongerna haft det riktigt tufft. Där ombyggnationen nu har tagit full kraft.

Diskussionerna fanns med 34-åringen, men det landade till slut alltså i en trejd. Där de endast fick tillbaka löftet Liam Greentree och två draftval i mitten av draften som blir aktiva beroende på ett antal faktorer.

— Jag vet inte om jag borde säga det här. Jag kände att deras erbjudande sa ”vi är inte säkra på om vi vill ha kvar dig eller inte”, så därför skrev jag inte på. Om ni kommer ihåg så var inte min start på säsongen så bra. Sen pratade vi lite mitt i säsongen, men ja, inte så mycket, säger ryssen om diskussionerna med Rangers.

Debuten i nya klubben får däremot dröja för Artemij Panarin. Det har nämligen blivit dags för OS-uppehåll i NHL. Där ryska spelare som bekant inte är välkomna, nu väntar därför någon veckas semester för fixstjärnan.

