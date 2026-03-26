Mästarnas kris – nio spelare på skadelistan

Efter två raka Stanley Cup-segrar och tre raka finaler är Florida Panthers på god väg att missa slutspel. Att laget är slitet efter flera år av långa säsonger vittnar deras skadelista om.

Anton Lundell



Kaptenen Aleksander Barkov har inte spelat på hela säsongen efter sin allvarliga knäskada på träningslägret. Samtidigt har nyckelspelare som Matthew Tkachuk, Brad Marchand, Seth Jones och Dmitrij Kulikov missat en hel del matcher.

När säsongen nu är på väg mot sitt slut har Panthers inte mindre än nio spelare på skadelistan. Bland dessa väntas Marchand, Barkov, Niko Mikkola och Uvis Balinskis missa resten av säsongen.

Detsamma gäller sannolikt den finske nyckelcentern Anton Lundell. Under onsdagen bekräftade lagets huvudtränare, Paul Maurice, att den 24-årige centern blir borta på obestämd tid på grund av en revbensskada.

Anton Lundell missar troligtvis resten av säsongen

Lundell spelade sin senaste match den 19 mars, när Panthers besegrade Edmonton Oilers med 4–0, men har sedan dess tvingats sitta på läktaren i lagets två senaste drabbningar. Efter en röntgen står det nu klart att skadan är mer allvarlig än man först hoppats på.

– Resultatet från MRI-undersökningen var inte särskilt bra, så han finns inte i våra planer för den närmaste framtiden, säger Maurice enligt Jameson Olive på X.

Tränaren tillade att om det rört sig om en avgörande slutspelsmatch hade Lundell eventuellt kunnat spela, men att han nu inte kommer att beträda isen förrän han är 100 procent smärtfri. Det innebär att grundserien sannolikt är över.

Anton Lundell, som tog brons med Finland på OS förra månaden, har svarat för 18 mål och 44 poäng på 64 matcher den här säsongen.

Med tolv matcher kvar av grundserien är Florida Panthers sist i Atlantic Division med 73 poäng på 70 matcher, tolv poäng efter Ottawa Senators som har den sista wild card-platsen i Eastern Conference.

Source: Florida Panthers @ Elite Prospects