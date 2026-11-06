Svenske rookien visar framfötterna – ny fullträff i natt

Anton Johansson blev målskytt i natt.

Foto: NHL.com/Skärmdump

Det var nog inte många som förväntade sig att Anton Johansson skulle knipa en ordinarie plats i Detroit Red Wings backuppsättning i NHL redan under sin första säsong i Nordamerika, men den svenske rookiebacken visade framfötterna under träningslägret och belönades med en plats i premiärlaget.

Den platsen har Johansson sedan dess lyckats behålla. Nattens möte med Vegas Golden Knights var den svenske rookiens 17:e framträdande för Red Wings och i matchen blev 22-åringen lagets enda målskytt i 1–2-förlusten.

Målet betydde 1–0 tidigt i den tredje perioden.

– Jag sade till Carter (Mazur) att jag skulle gå på bortre stolpen och han skickade pucken rakt till mig. Jag vet inte om det var med mening eller inte, men det fungerade, säger Johansson till NHL.com .

Tredje poängbästa rookiebacken i NHL

Johansson har nu noterats för två mål och totalt fem poäng på sina 17 inledande matcher i NHL. Den noteringen räcker till att vara ligans tredje poängbästa rookieback, där bara Cole Hutson (nio poäng) och Oliver Bonk (sex) har gjort fler poäng än Johansson.

Detroit lyckades inte hålla undan och vinna matchen mot sommarens Stanley Cup-finalist, som efter mål från Braedan Bowman och Trevor Connelly lyckades vända och vinna med 2–1. Victor Olofsson och Rasmus Andersson stod för varsin assist på Vegas mål i matchen.

– Vi spelade rätt bra. Vi lyckades begränsa Stanley Cup-finalisten till ett mål, men vi gjorde ett misstag på slutet och då hamnade pucken i nät, säger tränaren Todd McLellan.



Detroit Red Wings – Vegas Golden Knights 1–2

Detroit: Anton Johansson (2).

Vegas: Braeden Bowman (4), Trevor Connelly (7).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.