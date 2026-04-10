Anton Frondell fortsätter att göra succé i inledningen av sin NHL-karriär. I natt kom två nya mål när Chicago Blackhawks förlorade med 7-2 mot Carolina Hurricanes.

Det har varit en flygande start på NHL-karriären för Anton Frondell. Supertalangen klev in i ligan och gjorde fem poäng på sina fem första matcher. I den femte matchen kom också det första målet.

I natt slog han till med två nya fullträffar. Det mot topplaget Carolina Hurricanes. Han var dessutom bara en stolpträff ifrån sitt första hattrick i ligan.

18-åringen är nu uppe på åtta poäng på sina nio första NHL-matcher.

— Han är stark, stark på sin klubba, smart och rör sig bra. Det finns mycket där, han vill bli en riktigt bra spelare, säger huvudtränare Jeff Blashill efter matchen.

Chicago hade däremot inte mycket till chans mot Carolina. Redan från start hamnade de efter och Sean Walker gjorde 1-0 till gästerna efter bara 19 sekunder. Anton Frondell kvitterade matchen i den första perioden men sedan följde fyra raka Carolina-mål. Logan Stankoven gjorde två av dem och Mark Jankowski och K’Andre Miller de andra två.

I den tredje perioden reducerade sedan den svenska jättetalangen till 2-5 innan Taylor Hall och Mark Jankowski satte spiken i kistan.

Det är nu tre matcher kvar på säsongen för Blackhawks och Anton Frondell, sedan de redan missat sitt slutspel.

