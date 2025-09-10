Tidigare AIK-målvakten får ny NHL-chans
Följ HockeySverige på
Google news
För en säsong sedan gjorde han succé i AIK och Hockeyallsvenskan. Nu har Antoine Bibeau skrivit på ett try out-kontrakt med Dallas Stars.
Antoine Bibeau värvades av AIK inför säsongen 23/24. Han blev då omgående en av Hockeyallsvenskans bästa målvakter och hade en räddningsprocent på 92,2 i grundserien på 29 matcher. Samtidigt klev han fram med 93,8 i räddningsprocent på fem matcher i slutspelet.
Han var också den målvakt som höll flest nollor i hela Hockeyallsvenskan den säsongen.
Efter säsongen blev det en flytt till Kookoo i Liiga och Finland. Där gjorde 31-åringen 35 matcher förra säsongen och hade 90,5 i räddningsprocent.
Sedan säsongen tog slut har kanadensaren gått kontraktslös.
Nu står det däremot klart vad som väntar härnäst. Målvakten får en ny chans i NHL. Antoine Bibeau har nämligen skrivit på ett try out-kontrakt med Dallas Stars inför NHL-lagets tränings camp. Tidigare i karriären har han gjort 225 matcher i AHL och fyra i NHL.
Frågan nu är om han lyckas övertyga Dallas om ett kontrakt över den kommande säsongen.
Source: Antoine Bibeau @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: