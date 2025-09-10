För en säsong sedan gjorde han succé i AIK och Hockeyallsvenskan. Nu har Antoine Bibeau skrivit på ett try out-kontrakt med Dallas Stars.

Antoine Bibeau får chansen hos Dallas Stars.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Antoine Bibeau värvades av AIK inför säsongen 23/24. Han blev då omgående en av Hockeyallsvenskans bästa målvakter och hade en räddningsprocent på 92,2 i grundserien på 29 matcher. Samtidigt klev han fram med 93,8 i räddningsprocent på fem matcher i slutspelet.

Han var också den målvakt som höll flest nollor i hela Hockeyallsvenskan den säsongen.

Efter säsongen blev det en flytt till Kookoo i Liiga och Finland. Där gjorde 31-åringen 35 matcher förra säsongen och hade 90,5 i räddningsprocent.

Sedan säsongen tog slut har kanadensaren gått kontraktslös.

Nu står det däremot klart vad som väntar härnäst. Målvakten får en ny chans i NHL. Antoine Bibeau har nämligen skrivit på ett try out-kontrakt med Dallas Stars inför NHL-lagets tränings camp. Tidigare i karriären har han gjort 225 matcher i AHL och fyra i NHL.

Frågan nu är om han lyckas övertyga Dallas om ett kontrakt över den kommande säsongen.

Source: Antoine Bibeau @ Elite Prospects