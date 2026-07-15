Anthony Mantha hade en stark säsong i Pittsburgh.

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Anthony Mantha har skrivit på för New Jersey Devils. Forwarden kommer från en säsong med 64 poäng i Pittsburgh Penguins och var ett av de största namnen kvar på den öppna marknaden. Nu har han däremot skrivit på ett tvåårskontrakt med Devils.

Det totala värdet är 9,5 miljoner dollar, med en lönetaksträff på 4,75 miljoner dollar per säsong. I svenska kronor är det värt strax över 90 miljoner.

Forwarden blir nu lagkamrat med Jesper Bratt nästa säsong. New Jersey hade en tuff vinter och hoppas nu återigen vara med i kampen om slutspel. Nu får de också in en spelare med stor potential, men som har varit mycket skadad de senaste åren.

Anthony Mantha till New Jersey

Säsongen innan den här spelade han exempelvis bara 13 matcher med Calgary Flames.

Totalt har det blivit 588 matcher i NHL med 367 poäng som resultat. Anthony Mantha draftades av Detroit Red Wings som spelare nummer 20 i NHL-draften 2013.

Det finns fortfarande ett par spännande spelare kvar på marknaden. Inte minst storstjärnan Patrick Kane.