Edmonton Oilers har inte lyckats trejda Andrew Mangiapane – trots återkommande försök. Nu sätter klubben i stället upp den meriterade forwarden på waivers i hopp om att en annan klubb ska ta över hans kontrakt.

Andrew Mangiapane och Edmonton Oilers går mot en skilsmässa. Foto: Kamil Krzaczynski-Imagn Images

2021 var Andrew Mangiapane hockey-VM:s stora stjärna.

Forwarden sköt sju mål på sju matcher under turneringen i Lettland och utsågs till VM:s mest värdefulla spelare när han ledde Kanada till guld.

Säsongen därpå hade han sin mest produktiva NHL-säsong med Calgary Flames när han sköt 35 mål och hade 55 poäng. Sedan dess har karriären dock gradvis gått i fel riktning för 29-åringen. Efter att ha trejdats från Flames till Washington Capitals inför fjolårssäsongen hade han en av sina minst produktiva säsonger i karriären med 28 poäng (14+14) på 81 matcher.

Edmonton Oilers vill bli kvitt Andrew Mangiapane

Den här säsongen har det fortsatt på samma sätt. I somras skrev kanadensaren ett treårskontrakt med Edmonton Oilers värt 3,6 miljoner dollar per säsong – totalt värt runt 100 miljoner kronor. Redan halvvägs in på säsongen började rykten cirkulera om att Oilers ville göra sig kvitt spelaren, som inte alls fungerade i sin nya miljö. Men någon trejd har man inte lyckats få till.

I stället sätter klubben nu upp Andrew Mangiapane på waivers i hopp om att någon annan NHL-klubb ska lockas av möjligheten att plocka upp vänsterforwarden gratis. Vid 20-tiden på måndagen kommer beskedet om någon klubb lagt beslag på Mangiapane. Om inte har Oilers rätt att skicka honom till farmarlaget Bakersfield Condors i AHL.

Andrew Mangiapane draftades ursprungligen i sjätte rundan av Calgary Flames 2015. Sedan NHL-debuten 2017/18 har han svarat för 257 poäng på 550 NHL-matcher.

Den här säsongen har han noterats för 14 poäng (7+7) på 52 matcher med Oilers.

Source: Andrew Mangiapane @ Elite Prospects