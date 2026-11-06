Lugnande beskedet: "Han vill avsluta karriären där"

Till skillnad från Nikita Kutjerov är Andrej Vasilevskij inställd på att avsluta NHL-karriären med Tampa Bay Lightning. Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

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Efter de chockartade uppgifterna om att superstjärnan Nikita Kutjerov har begärt att bli trejdad från Tampa Bay Lightning har vissa oroliga supportrar börjat fundera på om klubbens andra ryska storstjärna, målvakten Andrej Vasilevskij , också har planer på att lämna.

Nu har Vasilevskijs agent, Dan Milstein, försökt stilla den oron. Milstein medverkade i senaste avsnittet av DFO Insider med Jeff Marek och David Pagnotta och gjorde då klart att den 32-årige målvakten trivs i Tampa Bay och vill avsluta karriären i Lightning.

– Andrej är extremt nöjd. Precis som Nikita Kutjerov – före sommaren – vill han avsluta sin karriär som spelare i Tampa Bay Lightning. Målet är att spela 1 000 matcher för Tampa Bay Lightning. Jag hoppas, och kan bara hoppas eftersom det uppenbarligen inte enbart är upp till oss, att Andrej Vasilevskij avslutar sin Hall of Fame-karriär i en och samma klubb, säger Milstein.

Milsteins jämförelse mellan Vasilevskijs nuvarande inställning och Kutjerovs inställning före den gångna sommaren lär dock inte vara helt lugnande för Lightnings supportrar. Den påminner samtidigt om hur snabbt förutsättningarna kan förändras i NHL. Men för tillfället är Vasilevskij inställd på att stanna i Tampa Bay.

Vasilevskij vill stanna i Tampa

Milstein förtydligade också att den nuvarande konflikten mellan Kutjerov, som också är en av hans klienter, och Lightning-organisationen inte påverkar relationen mellan Vasilevskij och klubben.

– Ibland bråkar man med en person (general managern) och fem sekunder senare lyfter man luren och pratar om en annan klient, säger Milstein.

På tolv starter den här säsongen har Vasilevskij ett facit på åtta segrar, tre förluster och en förlust efter förlängning. Han har en räddningsprocent på 88,6 och ett snitt på 2,75 insläppta mål per match.

Tampa Bay valde Vasilevskij som 19 spelare totalt i NHL-draften 2012. Han är nu inne på sin 13:e säsong i klubben och har under den tiden vunnit två Stanley Cup-titlar, två Vezina Trophy som NHL bästa målvakt samt Conn Smythe Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare 2021.

Ryssen är inne på den sjunde säsongen av sitt åttaårskontrakt med Tampa Bay, värt totalt 76 miljoner dollar.