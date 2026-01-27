Ännu har det inte blivit någon match i NHL denna säsong för Andreas Englund. Men nu meddelar Nashville Predators att man kallar upp svenske tuffingen.

Andreas Englund kan få säsongsdebutera i NHL. Foto: Bildbyrån/Kyle Ross-Imagn Images.

I Los Angeles Kings gick Andreas Englund från att spela samtliga 82 matcher till att hamna på waivers. Nu har han återigen fått kämpa sig upp genom AHL för att få speltid, men i Nashville Predators. Klubben som då (februari 2025) plockade upp honom.

Under tisdagen kom beskedet som kan ge den 30-årige svensken chansen i NHL igen.

Den Nacka- och DIF-fostrade backen kallas upp efter 34 framträdanden, med Milwaukee Admirals, när Nicolas Hague saknas med skadestatusen ”vecka för vecka”. Englund kan därmed säsongsdebutera om han kastas in och får speltid.

Förra året blev det första elva matcher i LA Kings, innan Nashville gav Englund chansen vid 24 tillfällen efter trejden. Avtalet som han sedan skrev på i somras sträcker sig till slutet av 2025/26-säsongen och är värt 775 000 dollar. En lönesänkning från det tidigare kontraktet på runt en miljon dollar.

Stockholmaren lämnade Djurgården 2016 och har nu samlat på sig erfarenhet från 342 AHL-matcher, samt 202 NHL-matcher. Han draftades ursprungligen i andra rundan av Ottawa Senators, som 40:e spelare, 2014.