NHL-klubbens sorg – fyrfaldige Stanley Cup-mästaren död

André Pronovost har gått ur tiden.

Foto: Montréal Canadiens

Pronovost-familjen är legendarisk i NHL . De fyra bröderna, Marcel, Claude, André och Jean har alla spelat i NHL och flera av dem var även framträdande i världens bästa hockeyliga på 50-, 60- och 70-talet.

Under onsdagen meddelar Montréal Canadiens att den tredje i brödraskaran, André Pronovost har gått bort vid 90 års ålder.

André Pronovost inledde sin NHL-karriär i Montréal under säsongen 1956/57 och var sedan med och vann fyra raka Stanley Cup-titlar med "Habs" mellan 1957 och 1960. Hans bästa säsong var 1959/60 då Pronovost gjorde 31 poäng på 69 matcher för Montréal.

Säsongen därpå, 1960/61 trejdades André Pronovost från Montréal Canadiens till Boston Bruins. Efter ett par säsonger i Boston trejdades han sedan på nytt till Detroit Red Wings. I ett starkt Red Wings-lag tappade dock Pronovost sin ordinarie plats i laget och han skickades sedan ner till farmarligorna. Där tillbringade forwarden flera år och kom endast att spela åtta NHL-matcher till för Minnesota North Stars under säsongen 1967/68 och Pronovost avslutade sin hockeykarriär 1972.

André Pronovost var farfar till NHL-stjärnan Anthony Mantha

Under sin karriär kom André Pronovost att göra 198 poäng på 556 NHL-matcher, där 290 av matcherna kom i Montréal. Han gjorde även 22 poäng på 70 matcher i slutspelssammanhang.

Den mest framgångsrika av bröderna var äldre brodern Marcel Pronovost som var back och kom att spela 1 206 NHL-matcher över 21 säsonger. Han vann då fem Stanley Cup-titlar med Detroit Red Wings och Toronto Maple Leafs samt blev invald i Hockey Hall of Fame. Marcel gick bort 2015 vid 84 års ålder. Claude Pronovost, målvakt, gick bort 2022 och spelade tre NHL-matcher under sin karriär. Den yngsta brodern, Jean Pronovost, är i dag 80 år gammal och han gjorde 774 poäng på 998 matcher i sin NHL-karriär. Han var då bland annat lagkapten för både Pittsburgh Penguins och Atlanta Flames.

André Pronovost var också farfar till nuvarande NHL-stjärnan Anthony Mantha som i dag spelar för New Jersey Devils.