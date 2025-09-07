New York Islanders lagkapten Anders Lee går en osäker framtid till mötes.

35-åringen har utgående kontrakt med ”Isles” nästa år och enligt general managern Mathieu Darche vill han avvakta med att inleda kontraktsförhandlingar.

– Jag har sagt till honom att vi inte kommer att inleda förhandlingar innan säsongen börjar, säger Darche till The Athletic.

Anders Lee har utgående kontrakt med New York Islanders. Foto: Christopher Creveling-Imagn Images

Det har varit en händelserik sommar för New York Islanders. De gick först skilda vägar med sin 82-årige general manager Lou Lamoriello efter sju år och anställde sedan Mathieu Darche som ny GM. Därefter vann Islanders draftlotteriet och fick därmed välja först i årets NHL-draft. De valde, föga förvånande, den stora backtalangen Matthew Schaefer som etta och plockade sedan även upp Victor Eklund och Kashawn Aitcheson i första rundan.

Islanders trejdade även bort sin stjärnback Noah Dobson till Montréal Canaidens i utbyte mot bland annat Emil Heineman. Klubben var även aktiva på free agent-marknaden och värvade målvakten David Rittich samt tidigare supertalangen Jonathan Drouin. Samtidigt förlängde ”Isles” även kontrakten med Alexander Romanov, Tony DeAngelo, Simon Holmström och Emil Heineman.

Anders Lee har utgående kontrakt med Islanders

Nu kan Islanders i stället börja blicka framåt mot nästa år. Då har nämligen lagkaptenen Anders Lee ett utgående kontrakt. Nu är dock general managern Mathieu Darche tydlig med att han vill vänta med att diskutera framtid med veteranen.

– Jag har sagt till honom att vi inte kommer att inleda förhandlingar innan säsongen börjar. Vi får se vart det tar vägen. Det är ingen brådska varken från hans sida eller vår sida. Han är vår lagkapten och jag gillar verkligen honom som individ. Men jag är också ny i det här laget. Jag har inte förlängt kontraktet med någon av spelarna som har utgående kontrakt nästa år. Det är inte för att jag inte vill utan för att jag har haft mycket annat att göra under sommaren. Jag har en bra relation med Anders, vi får se hur det går, säger Darche till The Athletic.

Anders Lee skrev ett sjuårskontrakt med New York Islanders värt sju miljoner dollar (knappt 66 miljoner kronor) per säsong 2019. Forwarden kommer att ha tjänat totalt 49 miljoner dollar (cirka 460 miljoner kronor) när avtalet löper ut nästa år. Lee kommer fyller 36 år nästa år och framtiden är osäker för veteranen.

2009 valdes Lee av New York Islanders i NHL-draftens sjätte runda. Han gjorde sedan NHL-debut för ”Isles” säsongen 2012/13 och etablerade sig sedan i NHL. Den storväxte forwarden har varit en stark målskytt för klubben och säsongen 2017/18 stod han för sin bästa säsong i karriären med 40 mål och 62 poäng på 82 matcher. Efter den säsongen blev Lee utsedd till lagkapten för Islanders. Totalt har Anders Lee spelat 841 matcher och gjort 507 poäng för New York Islanders i sin karriär.

